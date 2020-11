Tencent Holdings Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft schwer erschüttert, doch es gibt auch Unternehmen, die von der Krise profitiert und ihren Börsenwert noch einmal deutlich erhöht haben. Hierzu zählen unter anderem Technologiekonzerne wie Amazon, Facebook und Apple aber auch die chinesischen Anbieter Alibaba, Xiaomi oder Tencent.

Die Aktie von Tencent Holdings hat sich in den vergangenen Monaten prächtig entwickelt. Anfang November wurde ein neues All-Time-High bei 70 Euro markiert. Die jüngste Impfstoff-Euphorie hat den Kurs in der vergangenen Woche wieder etwas zurückkommen lassen, doch auf Höhe der 62,00-Euro-Marke haben die Käufer wieder Zugriff bekommen. Aktuell notiert der Anteilsschein bei 63,14 Euro. Da der Kurs weiterhin oberhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bullenmarkt anzeigt, liegt aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal vor.

Die bisherige Jahresperformance lässt Rückschlüsse darüber zu, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie aktuell mit 45,6 Prozent im Plus. Im historischen Vergleich bedeutet dies eine leichte Overperformance, da die durchschnittliche Rendite (bei Berücksichtigung aller seit dem Jahr 2004 erzielten Renditen) bei 43,73 Prozent liegt. Statistisch gesehen könnte es für die Aktie also wieder ein Stück nach unten gehen und die Rendite am Ende des Jahres fast 2 Prozentpunkte niedriger ausfallen. Da der Abstand aber nicht allzu groß ist (<5%), liegt hier ein neutrales Signal vor.

Geht es nach den covernden Analysten, liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 576,78 chinesischen Yuan (umgerechnet 74,16 Euro) und damit fast 17 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Momentan beschäftigen sich 54 Analysten mit der Aktie und es gibt 47 Buy-, 2 Overweight-, 4 Hold- und eine Sell-Einstufung(en). Dies führt zu einem weiteren Kaufsignal.

Unter dem Strich erhält die Tencent-Aktie 2,5 von 3 Punkten und ist damit insgesamt bullisch einzuschätzen. Hier könnte sich ein Investment also trotz der bereits erzielten Jahresrendite weiterhin lohnen. Charttechnik und Anlagevotum sprechen für die Aktie.





