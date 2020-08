Tencent Holding-Aktie – Nur eine Korrektur! Wann wieder aufwärts?

Die Welt wird zum Spielcasino! Und davon profitiert der chinesische Gaming-Riese Tencent! Die jüngsten Zahlen zeigen ein ungebrochenes Wachstum an. Die Corona-Krise konnte dem Unternehmen dabei kaum etwas anhaben. Warum auch – die User sitzen zu Hause und nutzen die Dienste von Tencent. Dabei ist das Unternehmen recht breit aufgestellt. Die solide Diversifizierung macht dabei einen Teil des Erfolgs von Tencent aus. So liegt das Fundament von Tencent auf Online-Spielen, gefolgt von Diensten für Social-Media-Plattformen oder dem Anzeigen-Geschäft.

Experten sind sich allerdings einig! Die Tencent-Aktie ist doch fundamental überbewertet – und auch die Wachstumsaussichten sind schon deutlich im Kurs eingepreist. Eine Pause in der Aufwärtsbewegung ist daher vollkommen normal. Das Anleger-Interesse ist allerdings weiterhin sehr hoch – daher bieten sich aus der Perspektive des Fundamentalanalysten in Verbindung mit dem Blick auf den Kursverlauf eher stärkere Rücksetzer an, um in den Trend von Tencent mit einem akzeptablen Chance-Risiko-Verhältnis einzusteigen!

Kurzfristig könnten auch weitere Gewinnmitnahmen erfolgen, der Wert ist unter die 50-Tage-Linie gerutscht. Interessant wäre ein Kaufniveau um die 200-Tage-Linie!





