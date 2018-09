Tencent: Der Druck nimmt zu

China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Zudem wächst die Wirtschaft rasant weiter, während das Land weltweit die meisten Internetnutzer hat. Ein ideales Betätigungsfeld für heimische Internetkonzerne wie Tencent. Oder doch nicht?



Chinesische Internetriesen wie Tencent oder Alibaba brauchen sich inzwischen nicht einmal mehr vor der lange Zeit übermächtig erscheinenden US-Konkurrenz zu verstecken. Allerdings bekam insbesondere die Tencent-Erfolgsgeschichte zuletzt deutliche Kratzer im Lack.



Das Unternehmen beschäftigt sich unter anderem mit Online-Spielen, Video-Plattformen, Internetwerbung oder Zahlungssystemen. Besonders beliebt ist zum Beispiel der Messenger-Dienst WeChat. Ein wichtiger Umsatzlieferant sind vor allem die vielen Online-Spiele. Allerdings sind genau diese zuletzt in den Blick der chinesischen Behörden geraten.



Diese haben nicht nur die möglicherweise gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalte der Spiele im Blick. Es geht auch um die eventuellen Auswirkungen der Spiele auf die Gesundheit von Jugendlichen, unter anderem auf das Sehvermögen. Auf die Anbieter könnten zusätzliche Regulierungen in Bezug auf Altersbeschränkungen, auf die Anzahl der zu veröffentlichenden Spiele einzelner Hersteller oder Maßnahmen in Bezug auf die Begrenzung der Spieledauer unter Jugendlichen zukommen.





Solche Beschränkungen hatten bereits die Tencent-Geschäftsergebnisse im zweiten Quartal 2018 belastet. Das Umsatzwachstum nahm gegenüber dem Jahresanfang deutlich ab, während der Gewinn erstmals seit langer Zeit rückläufig war. Laut Unternehmensangaben vom 15. August 2018 legten die Umsatzerlöse im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent auf 73,7 Mrd. Yuan (umgerechnet 9,4 Mrd. Euro) zu. Im ersten Quartal lag das Plus noch bei 48 Prozent auf 73,53 Mrd. Yuan. Im zweiten Quartal fiel der den Anteilseignern zurechenbare Gewinn um 2 Prozent auf 17,9 Mrd. Yuan. Zudem berichtete das Unternehmen von rückläufigen Umsatzerlösen um 19 Prozent mit Smartphone-Spielen im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres. Die Erlöse mit PC-Spielen fielen um 8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Der jüngste Gegenwind im Bereich Online-Spiele hat nicht nur die Tencent-Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal 2018 belastet. Die Aktie des Internetkonzerns musste ebenfalls Federn lassen. Für Anlegerfantasien sorgen derzeit dagegen die Marktspekulationen rund um einen Börsengang der Tencent Musik-Streaming-Sparte. Welche Euphorie in diesem Bereich entfacht werden kann, hat der Börsengang des Partners, aber auch Konkurrenten, Spotify gezeigt. Darüber hinaus sollte Tencent auch im Bereich Online-Spiele wieder für erfreulichere Nachrichten sorgen können. Auch andere Unternehmen müssen es in China den Regulierungsbehörden Recht machen und strenge Vorschriften erfüllen, so dass man bei Tencent auf neue Regulierungen nicht ganz unvorbereitet sein sollte.