Tencent Aktie: Nächstes Jahr bei 72 Euro?

Liebe Leser,

in diesem Jahr haben sich unsere Autoren ausführlich mit der Tencent Aktie befasst. Hier finden Sie eine Übersicht, wie das Unternehmen abgeschnitten hat.

Status Quo: Aktuell wird die Tencent Aktie bei 59,43 Euro gehandelt. Das Jahres-Hoch wurde am 05.11.2020 bei 69,94 Euro gebildet. Das 52 Wochen-Tief liegt hier bei 36,76 Euro. Dieses wurde Mitte März erreicht. Der Konzern ist an der Börse mit 518,99 Milliarden Euro bewertet. Performance: Verrechnet man den Schlusskurs des vergangenen Jahres bei 43,71 Euro mit dem aktuellen, so ergibt sich eine Jahres-Performance von 35,96 Prozent. Analystenmeinung: Aktuell wird die Aktie von 48 Analysten gedeckt. Dabei haben 44 Experten eine Kauf-Empfehlung ausgesprochen. 3 Analysten empfehlen die Aktie zu halten, wo hingegen eine Verkaufs-Empfehlung publiziert wurde. Kursziel: Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 72,04 Euro. Termine: Tencent wird voraussichtlich die Bücher erneut am 24.03.21 öffnen.

Es bleibt spannend rund um Tencent. Die Redaktion von Finanztrends bleibt für Sie weiterhin am Ball!





