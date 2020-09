Tencent: Mit Abwärtssignalen in die neue Woche

Die Tencent-Aktie verabschiedete sich am Freitag mit einem kleinen Plus von 0,60 Prozent aus dem Handel. So angenehm das kleine Plus ist, es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sowohl der Donnerstag als auch der Freitag für die Bullen ausgesprochen ernüchternd verliefen, denn beide Tage endeten mit klaren Abwärtssignalen.

Schon am Mittwoch war die Aktie daran gescheitert, den Abwärtstrend seit dem neuen Allzeithoch vom 9. Juli bei 64,94 Euro zu überwinden. Nach einem Hoch bei 58,57 Euro fiel der Kurs deshalb wieder auf seinen 50-Tagedurchschnitt zurück und durchbrach diesen am Donnerstag. Am Freitag scheiterte der Versuch der Bullen, den EMA50 sofort wieder zurückzuerobern.

Da auch der Wochenschlusskurs klar unterhalb des 50-Tagedurchschnitts bei 56,39 Euro ausgebildet wurde, dürfte auch der Beginn der neuen Woche von fallenden Kursen geprägt sein. Die nächsten Ziele der Bären sind weiterhin die Tiefs vom 8. September bei 54,18 Euro und 19. August bei 53,81 Euro. Werden beide unterschritten, dürfte die Abwärtsbewegung in Richtung auf das Tief vom 10. August bei 50,91 Euro fortgesetzt werden.

Verbessern können die Bullen ihre Lage nur durch einen schnellen Wiederanstieg über den 50-Tagedurchschnitbei 56,39 Euro. Kann er vollzogen werden, wird ein Anstieg bis auf das Hoch vom 27. August bei 61,05 Euro möglich. Können auch die Hochs vom 5. August und 21. Juli bei 62,09 und 63,53 Euro erreicht werden, besteht die Möglichkeit, erneut bis auf das Allzeithoch bei 64,94 Euro vorzudringen.





