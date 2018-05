Temenos-Aktie: Starke Pipeline in allen Regionen - Kaufempfehlung bestätigt - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos Group":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:

Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) weiterhin zu kaufen.

Europa: Hier liege der Fokus vor allem auf Tier-1/2-Banken, von denen viele dabei seien, ihr Kerngeschäft weiter zu digitalisieren. Dabei bilde das digitale Kernangebot eindeutig den Schwerpunkt, ebenfalls gute Wachstumsaussichten würden die Bereiche Zahlungen und Vermögensverwaltung besitzen.

Nordamerika: Echtzeit-Verarbeitung, offene Architektur und eine über APIs zugängliche Funktionalität - dies seien einige der Themen, die in dieser Region im Zentrum stünden. Die Produkt- und Servicepalette sei gut bestückt, mit einer Wachstumsbeschleunigung (neue Großaufträge) sei zu rechnen, sobald die ersten Referenzkunden online gehen würden. Der Aufbau einer separaten digitalen Bank nehme in den USA ebenfalls an Fahrt auf.

APAC-Region: Die Übernahme von Rubik erweitere nicht nur Temenos‘ Cloud-Funktionalität, sondern verstärke auch die Präsenz in der Region, wo bereits weitere Neuaufträge hätten abgeschlossen werden können.

Wie erwartet habe der TCF keine überraschenden Neuigkeiten gebracht, sondern habe die Ansicht des Analysten bestätigt, dass TEMN durch anhaltend zweistelliges Wachstum (+15% und mehr) allmählich zu DEM Anbieter von Bankingsoftware werde. Weder der erfolgreiche US-Markteintritt noch die breit aufgestellte Implementierung des Partnermodells seien im aktuellen Bewertungsniveau vollständig berücksichtigt. Die Anlagebeurteilung basiere auf langfristigem strukturellem Wachstum, mit solider Operating Leverage und starker Cash-Generierung.

Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt sein überzeugtes "buy"-Rating für die Temenos-Aktie. Das Kursziel laute CHF 151,00. (Analyse vom 24.05.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze Temenos-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs Temenos-Aktie:

127,40 EUR +2,33% (24.05.2018, 09:47)

SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Temenos-Aktie:

CHF 148,20 +1,86% (24.05.2018, 09:43)

ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913

WKN Temenos-Aktie:

676682

Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N

SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN

Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF

Kurzprofil Temenos Group AG:

Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (24.05.2018/ac/a/a)