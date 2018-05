Temenos-Aktie: Aktienrückkaufprogramm angelaufen - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos Group":

Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie weiterhin zu kaufen.

Wie bereits in der Medienmitteilung vom 20. April 2018 in Aussicht gestellt, habe Temenos von der Schweizer Übernahmekommission die Genehmigung für den Rückkauf von bis zu 2.100.000 seiner Aktien für maximal USD 250 Mio. (= CHF 250 Mio.) erhalten. Die Höchstzahl von rückkaufbaren Aktien entspreche 2,96% des eingetragenen Aktienkapitals des Unternehmens. Derzeit halte Temenos 0,85% dieses Kapitals.

Die Aktien würden vom 23. Mai 2018 bis spätestens am 30. Dezember 2019 auf dem offenen Markt zurückgekauft werden. Die rückgekauften Aktien würden für potenzielle Übernahmen und/oder zur Bedienung künftiger Mitarbeiter-Aktienoptionspläne verwendet werden.

Nach den geltenden Bestimmungen könne Temenos maximal 144.477 Aktien pro Tag zurückkaufen.

Wie bereits am 20. April 2018 in Aussicht gestellt, habe Temenos mittlerweile sämtliche Genehmigungen für die Lancierung eines Aktienrückkaufprogramms über USD 250 Mio. (CHF 250 Mio.) erhalten, das den Rückkauf von bis zu 2,1 Mio. Aktien bzw. 2,96% des Aktienkapitals vorsehe. Das Programm beginne am 23. Mai 2018 und ende spätestens am 30. Dezember 2018.

Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Temenos-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute CHF 151. (Analyse vom 22.05.2018)

Kurzprofil Temenos Group AG:

Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (22.05.2018/ac/a/a)