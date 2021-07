Telia Co.: Blue Chip in Bodenbildung

von Manfred Ries

Freitag, 23. Juli 2021

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin interessant, die

…Emerging Markets. Und hier muss ich Sie heute unbedingt auf das Kursgebaren der schwedischen TELIA CO. AB. Aufmerksam machen. Moment mal: Schweden als Emerging Market? Natürlich nicht im klassischen Sinne! Definiert man Emerging Markets jedoch als Börsenplätze, die im internationalen Vergleich ein Schattendasein führen – oftmals noch gepaart mit einem relativ geringen Umsatzverhalten –, so kennt auch Europa sehr wohl seine Schwellenmärkte. Und es lohnt sich, auch diese unbekannten Marktplätze im Auge zu behalten. Wir von Stockstreet wollen diese Regionen auf keinen Fall ausklammern!

Im Falle von Telia nämlich kam es im Monatsverlauf zu einem kraftvollen Ausbruch über die 200-Tagelinie – erstmalig seit Herbst 2019! Sollten sich die Notierungen oberhalb davon etablieren, so sprächen wir von einer potenziell großen Bodenbildung – von einer nachhaltigen Trendwende eben! Dabei kostet eine Telia-Aktie auch heute noch weniger als im Januar 2020. Die Chance auf einen Rebound ist unübersehbar; bereits seit September 2020 ist ein tendenzielle Aufwärtsbewegung auszumachen, während der MA(200) sich anschickt, seinen fallenden Verlauf zu beenden – charttechnisch betrachtet höchst erfreulich! Kurzum: eine Ausgangssituation, aus der mehr erwachsen könnte.

Die Telia Company AB (vormals: TeliaSonera AB) mit Hauptsitz in Stockholm (Schweden) gilt als der führendste Telekommunikationskonzern und Mobilfunknetzbetreiber in Schweden, Finnland und Litauen. Darüber hinaus zählt die Company Aktivitäten in weiteren nord- und osteuropäischen Märkten, auch mittels Tochterfirmen Vorort. Rund 21.000 Mitarbeiter kümmern sich um ~190 Millionen Kunden. Das KGV(2022e) von ~21 mutet ambitioniert an (KGV2021e: ~16,5). Dafür aber überzeugt die Dividendenrendite von >5%, was die Kursnotierung grundsätzlich unterstützen sollte. Telia aktuell in Frankfurt: 3,78 EUR (+0,4%)

