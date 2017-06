Telekom – was macht eigentlich die Volksaktie?

83,2 Milliarden Marktkapitalisierung, ein Dividendenzahler mit einer Rendite von 3,5 Prozent, ein Kursgewinn von knapp 20 Prozent seit einen Jahr – klingt eigentlich alles sehr gut bei der Deutschen Telekom. In unserer-Liste finden interessierte Anleger viele Produktideen auf die Telekom, zum Beispiel eine Aktienanleihe mit der WKN, ein Bonus Capund einen Discount Call. Doch sieht es wirklich so gut aus bei der Deutschen Volksaktie, die immer noch so viele Anleger in ihren Depots beherbergen?

Erfolg ist oftmals auch eine Frage der Perspektive. Auf drei Jahre könnte man als Telekom-Aktionär mal wieder sagen – außer Spesen nix gewesen. Ende 2014 notierte die Aktie um 16,50 Euro – rund 30 Monate später findet man sich knapp über dem gleichen Kursniveau. Immerhin die Dividende von besagten 3,5 Prozent ist herausgesprungen.

T-Mobile US bleibt im Konzern

Ein Fokus auf der letzten Hauptversammlung war wie so oft der US-Markt. War in den letzten Jahren erwartet worden, dass die US-Tochter T-Mobile US von einem Konkurrenten übernommen wird, scheint davon im Moment keine Rede mehr zu sein. „Wir sind in einer Position der Stärke. Wir entscheiden jetzt: was, wann und wie“, meinte Vorstandsvorsitzender Tim Höttges. Hintergrund: Durch die hohen Investitionen ist T-Mobile US aktuell nicht mehr auf Frequenzen anderer Anbieter angewiesen. Außerdem macht der US-Ableger gut 46 Prozent des Konzernumsatzes aus. Angesichts dieser Zahl und der Bedeutung des US-Marktes, gehen Analysten zur Zeit nicht davon aus, dass sich Höttges von der US-Tochter trennen möchte.

Breitbandausbau in Deutschland

Für Deutschland plant die Telekom in den kommenden zwei Jahren einen massiven Ausbau des Breitbandnetzes. 80 Prozent aller Haushalte sollen dann mit 50 Megabit pro Sekunde im Internet surfen können. Auch der Ausbau von Glasfaser steht auf der Agenda, insgesamt will Höttges mit einer Initiative zum Ausbau schnellen Internets der Kritik der letzten Monate entgegentreten. Zahlreiche Unternehmen, bevorzugt in ländlichen Gebieten, klagten über mangelnde Wettbewerbsfähigkeit aufgrund von langsamen Internetverbindungen. Die Telekom will mit der Initiative nun 3000 Gewerbegebiete besser versorgen, in denen rund 80 Prozent der Unternehmen sitzen.

Noch ein Blick auf die Zahlen: Während der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um knapp 6 Prozent auf 73 Milliarden Euro gesteigert werden konnte, legte das Ebit um 7,6 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro zu. Der Free Cashflow konnte sogar um 8,6 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro gesteigert werden. Insgesamt also ein erfolgreiches Jahr, lediglich T-Systems bremst das Wachstum und schaffte es nicht, einen positiven Cash-Beitrag zu liefern – trotz gesenkter Kosten um 7,5 Prozent. Und das ärgere ihn dann doch, so Höttges vor den Aktionärsvertretern.

