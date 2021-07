Telekom dreht am All Time High ab

Put auf Deutsche Telekom: 63 Prozent Chance!

von Harald Zwick - 16.07.2021, 08:30 Uhr

Der Kursverlauf der Telekom ist aus der hartnäckigen Seitwärtsrange ausgebrochen und hat einen Aufwärtstrend ausgebildet, der aktuell das All Time High rund um die Marke bei 18,51 Euro testet. Dieses Level wurde in der Vergangenheit mehrmals getestet, aber nicht überschritten. Sollte der Versuch auch diesmal scheitern ist ein Rücksetzer bis auf 16,02 Euro nicht ausgeschlossen.

Die Deutsche Telekom hat den Glasfaserausbau in Deutschland verschleppt und kämpft aktuell mit Gegenwind aus mehreren Richtungen. Erstens fehlt es für die physische Verbauung schlicht an Personal und Material und zweitens stehen potente Konkurrenten bereit, um der Telekom Marktanteile streitig zu machen. So nützt der Konkurrent "One Fiber" die Bahntrassen als Grundlage für die zu verlegenden Glasfaserleitungen. Auch beim Ausbau von 5G und der Digitalisierung im Allgemeinen gibt es große Konkurrenz und damit einhergehende niedrigere Rendite auf das eingesetzte Kapital. Bei einem geplanten Umsatzwachstum von rund 1-2 Prozent sollte das EBITDA AL 3-5 Prozent betragen. Der Konzern versucht über eine steigende Dividende die Aktionäre bei der Stange zu halten.

Zum Chart

Der Aktienkurs hat die letzte Seitwärtsrange innerhalb der Grenzen von 15,43 Euro und von 14,51 Euro im März 2021 nach oben hin verlassen und bildet einen Aufwärtstrend aus. Eine Konsolidierung ist aber längst überfällig, zumal der Kursverlauf das wichtige Level bei 18,51 Euro testet. Der Bereich rund um die Marke von 18,51 Euro bildet ein All Time High aus, welches im Verlauf der vergangenen 6 Jahre dreimal angelaufen aber nicht überwunden wurde. An diesem Ziel setzten jedes Mal Gewinnmitnahmen ein. Auch der MACD liefert ein Warnsignal, nachdem er das Papier als überkauft ausweist. Im Falle eines Rücksetzers sollte das Papier spätestens im Bereich 17,19 Euro auf Unterstützung treffen. Bei Unterschreitung dieser Unterstützung käme es zu einer weiteren Eintrübung des Chartbildes bis auf 16,02 Euro.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 18,51 // 21,30 Euro Unterstützungen: 17,19 // 16,02 Euro

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer fallenden Aktie der Deutschen Telekom bis auf 16,02 Euro ausgehen, könnten mit einem Put-Optionsschein (WKN SD4XRY) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 29 % und dem Ziel bei 16,02 Euro (0,34 Euro beim Optionsschein) bis zum 15.09.2021 ist eine Rendite von rund 63 % zu erzielen. Steigt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 19,50 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 46 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,3 zu 1, wenn bei 19,50 Euro (0,11 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für fallende Kurse WKN: SD4XRY

Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 0,18 - 0,20 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 10,00 Euro

Basiswert: Deutsche Telekom AG



akt. Kurs Basiswert: 18,21 Euro Laufzeit: 16.06.2023

Kursziel: 0,34 Euro Omega: -5,055

Kurschance: + 63 Prozent Quelle: Société Générale

