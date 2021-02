Telekom: Moderate Bewertung?

Chance von 43 Prozent p.a.

von Ingmar Königshofen - 09.02.2021, 09:00 Uhr

Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit Anfang November des vergangenen Jahres in einer Seitwärtsphase. Zudem scheint die T-Aktie moderat bewertet. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Telekom kann man bereits von seitwärts tendierenden Kursen der T-Aktie profitieren.

Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben in den vergangenen rund vier Wochen deutschlandweit an 1.257 Standorten 5G-Kapazitäten aufgebaut. Der 5G-Empfang sei im Netz der Telekom mittlerweile fast die Regel - zwei Drittel der Bevölkerung könnten bereits heute auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. "Unser 5G-Ausbau läuft auch 2021 mit voller Kraft weiter. Auch in diesem Jahr werden Tausende Antennen aufgebaut oder aufgerüstet. Ziel ist es, zum Jahresende 5G für 80 Prozent der Bevölkerung anzubieten", wurde Walter Goldenits, Geschäftsführer Technologie der Telekom Deutschland, vor kurzem per Pressemitteilung zitiert.

Mehrmonatstief als Unterstützung?

Die Aktie der Deutschen Telekom wird derzeit mit einem geschätzten Gewinnvielfachen von 11,4 bewertet. Was als moderat bezeichnet werden kann. Zumal der rosa Riese einer der weltweit führenden Telekommunikations-Unternehmen ist. Die Telekom ist mittlerweile auch mehr Service-Gesellschaft als Telefon-Gesellschaft. So bietet man Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz und Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden. Eine charttechnische Unterstützungsmarke für die T-Aktie stellt das Mehrmonatstief bei 12,58 Euro dar.

Fazit

Mit einem StayHigh-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN SB6GWF) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich die Aktie bis einschließlich zum 18.06.2021 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 12,00 Euro bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 08. Februar 2021 um 20.30 Uhr (Briefkurs 8,61 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 16 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige wie auch schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls die T-Aktie das Mehrmonatstief bei 12,58 Euro unterschreiten würde.

Wichtige Chartmarken Unterstützungen: 12,58 Euro (Mehrmonatstief)

StayHigh-Optionsschein auf Dt. Telekom (Stand: 08.02.2021, 20.30 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SB6GWF

Typ: Stayhigh akt. Kurs: 8,51/8,61 Euro

Emittent: Société Générale Schwelle: 12,00 Euro

Basiswert: Deutsche Telekom



akt. Kurs Basiswert: 15,03 Euro Laufzeit: 18.06.2021

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 16,1% (43% p.a.) Quelle: Société Générale

