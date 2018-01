Telekom: Langfristiger Aufwärtstrend intakt!

Der charttechnische Aufwärtstrend bei der Aktie der Deutschen Telekom ist weiterhin intakt. Mit einem StayHigh-Optionsschein auf das im DAX notierte Papier der Telekom kann man in nur wenigen Wochen eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Die Telekom treibt den Breitbandausbau in Deutschland voran. Das belegen die Zahlen für 2017. Wurden in den Jahren 2015 und 2016 pro Jahr rund 30.000 Kilometer Glasfaser verlegt, so waren es 2017 erstmals über 40.000 Kilometer. Dies teilte die Telekom vor kurzem mit. "Wir bauen nicht nur Datenautobahnen zwischen den großen Metropolen und Ballungsräumen, sondern unser Netz geht in die Fläche. Nur wir sind beim Breitbandausbau flächendeckend unterwegs", wurde Vorstandschef Tim Höttges per Pressemitteilung zitiert. Auch beim Mobilfunkausbau ist die Telekom nach eigenen Angaben weiter vorangekommen. Die Bevölkerungsabdeckung bei LTE sei im vergangenen Jahr auf über 93 Prozent gestiegen. Die Aktie der Deutschen Telekom bewegt sich seit Ende 2014 in einem langfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei 14,70 Euro verläuft. Das Kurstief des vergangenen Jahres wurde bei 14,62 Euro markiert.

Strategie

Mit einem StayHigh-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN SC3RU8) können risikofreudige Anleger in etwa neun Wochen eine maximale Rendite von 20 Prozent oder 103 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die T-Aktie bis einschließlich zum 16.03.2018 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 14,00 Euro bewegt. Bis zur KO-Schwelle haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 7,1 Prozent. Sollte die Aktie der Deutschen Telekom nachhaltig unter das Kurstief des vergangenen Jahres bei 14,62 Euro fallen, ist zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus dieser spekulativen Position ratsam.

Deutsche Telekom (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Unterstützungen: 14,62 Euro Aufwärtstrend: 14,70 Euro