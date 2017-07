Telekom: Kommt das Kaufsignal?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) musste in den letzten Handelswochen deutlich Federn lassen. Nach dem Hoch vom 23.05.17 bei 18,15 Euro gab der Kurs in der Folge bis auf 15,46 Euro (07.07.17) nach, anschließend setzte eine Zwischenerholung bis an die 200-Tage Linie bei knapp unter 16 Euro ein. Geht es jetzt erneut weiter nach unten oder gelingt das Break dieser wichtigen charttechnische Linie, welches gleich bedeutend mit einem neuen Kaufsignal wäre? Wir bleiben noch an die Seitenlinie und warten die weitere Entwicklung in den nächsten Handelstagen ab!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.