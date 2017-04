Telekom: Chance von 103 Prozent

Insbesondere ein starkes US-Geschäft bescherte der Telekom ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016. Und: Die Telekom will ihren Kurs des profitablen Wachstums auch in 2017 fortsetzen. Bei einem weiteren Umsatzanstieg soll das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im laufenden Geschäftsjahr um knapp 4 Prozent auf rund 22,2 Mrd. Euro zulegen. Gleichzeitig erwarte der Konzern einen Free Cashflow von rund 5,5 Mrd. Euro, was einer Steigerung von etwa 12 Prozent im Vergleich zu 2016 entsprechen würde. In gleichem Maß wie der Free Cashflow soll auch die Dividende steigen. Haupttreiber für Umsatz und Ergebnis bleibt nach Angaben der Telekom das anhaltende Kundenwachstum in den USA sowie ein steigendes Ergebnis im Heimatmarkt. Für die Jahre 2014 bis 2018 peile die Deutsche Telekom durchschnittliche jährliche Steigerungen von 1 bis 2 Prozent beim Umsatz, 2 bis 4 Prozent beim bereinigten EBITDA und rund 10 Prozent beim Free Cashflow an. Gestern gab es zudem ein frisches Analystenurteil zur T-Aktie: Die britische Investmentbank Barclays stuft diese mit "Overweight" ein und sieht ein Kursziel von 19,80 Euro.





Trendkanal + Unterstützung



Schauen wir uns den Chart der Deutschen Telekom an. Nachdem sich die Telekom-Aktie über weite Strecken des vergangenen Jahres um die eigene Achse drehte, befindet sich der DAX-Titel seit Mitte November in einem Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie dieses Trendkanals verläuft aktuell bei etwa 16,10 Euro. Darunter, bei etwa 15,80 Euro, bilden einige Tiefpunkte der vergangenen Handelswochen eine horizontale Unterstützung, welche den Kurs ebenfalls nach unten absichern könnte. Das aktuelle Jahrestief bei der Aktie der Deutschen Telekom wurde bereits im Februar bei 15,62 Euro markiert.



Mit einem Mini Future Long (WKN UT3K5D) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Telekom-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 5,0 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 16 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unter dem eben erwähnten Jahrestief im Basiswert bei 15,55 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,24 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Telekom-Aktie kann um 19,80 Euro liegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Trading-Idee beläuft sich somit auf 3,7 zu 1.

Tageschart: Deutsche Telekom (in Euro)