Telekom, Bayer, BASF, Daimler – 10 Prozent Kupon statt Nervosität

Nicht nur die Sorge um weitere Strafzölle seitens der USA sorgt am Aktienmarkt, insbesondere bei den deutschen Autobauern, für Unsicherheit. Vor allem weitere Anzeichen steigender Zinsen sollten für ein Anhalten der Nervosität sorgen. Bei Anleihen, insbesondere US-Anleihen, prognostizieren Analysten steigende Renditen. Wir empfehlen gegenwärtig – unseren Exklusivbereich abonnieren, am FAVORITENDEPOT 2018 teilhaben, das 15 Prozent im Plus liegt 2018 – und Aktienanleihen auf die Einzelwerte ansehen. Telekom, Bayer, BASF – wir raten zum zuschlagen!

Telekom - ST4VDA

Bayer - VA5WFS

BASF - CJ26FC