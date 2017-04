Telekom: Vor dem Ausbruch?

Die Deutsche Telekom blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück. Dies teilte der rosa Riese aus Bonn vor wenigen Wochen mit. Der DAX-Konzern konnte, getrieben vom starken US-Geschäft, seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent auf 73,1 Mrd. Euro erhöhen. Gleichzeitig ist das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 7,6 Prozent auf 21,4 Mrd. Euro geklettert. "Wir haben erneut zuverlässig geliefert, was wir versprochen haben", so Vorstandschef Tim Höttges per Pressemitteilung. "Basis unseres starken Wachstums bleiben dabei die hohen Investitionen in unsere Netze", so Höttges weiter. Haupttreiber für Umsatz und Ergebnis bleibt nach Angaben der Telekom das anhaltende Kundenwachstum in den USA sowie ein steigendes Ergebnis im Heimatmarkt. Die Analysten der Deutschen Bank haben die Aktie der Deutschen Telekom nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Vorstandschef Timotheus Höttges habe sich ausgesprochen optimistisch gezeigt, so die Einschätzung der Analysten.



Im Aufwärtstrendkanal



Zum Chart. Die Aktie der Deutschen Telekom bewegt sich seit November des vergangenen Jahres in einem Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 16 Euro verläuft. Das Kurstief von März wurde bei 15,82 Euro markiert. Das aktuelle Jahreshoch befindet sich bei 16,66 Euro. Kann die T-Aktie über diese Widerstandsmarke nach oben ausbrechen, könnte Kurspotenzial freigesetzt werden. Mit einem Faktor-Zertifikat Long auf Deutsche Telekom (WKN VZ4RDZ) können kurzfristig orientierte wie risikofreudige Anleger, die von einer schnell steigenden Telekom-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 5 überproportional davon profitieren. Sollte die Aktie der im DAX notierten Telekom indes unter das Kurstief von März bei 15,82 Euro fallen, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.





Tageschart: Deutsche Telekom (in Euro)