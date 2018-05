Telekom-Aktie überverkauft?

Ist die Telekom-Aktie nun einen näheren Blick wert? Wir meinen ja. Denn nach der Ausschüttung der Dividende und einer Korrektur notiert die T-Aktie wieder auf einem interessanten Niveau. Für risikobereite Anleger stellen wir einen Mini Future Long auf die Telekom-Aktie vor.

Am 18. Mai, einen Tag nach der Hauptversammlung, notierte die Aktie der Deutschen Telekom ex dividende. Heißt: Der Kurs reduzierte sich um die Höhe der Dividende (65 Cent pro Aktie), welche die Aktionäre einen Tag zuvor auf der Hauptversammlung beschlossen hatten. Apropos Dividende. Vor kurzem gab die Telekom auf ihrem Kapitalmarkttag in Bonn bekannt, dass man die Dividende in den folgenden Jahren an die Entwicklung des bereinigten Gewinns je Aktie koppeln werde. Dies schien dem Aktienmarkt durchaus sauer aufzustoßen - dieser reagierte mit einem nicht zu knappen Kursabschlag. Doch aus unserer Sicht letzten Endes alles halb so wild. Denn wie die Telekom außerdem mitteilte, gelte für die Ausschüttung weiterhin eine Untergrenze von 50 Cent je Aktie als Mindestdividende. Dies entspricht auf dem aktuellen Kursniveau immerhin noch einer Dividendenrendite von 3,8 Prozent. So schlecht also nicht, dieser "worst case".

10 Prozent mehr Cashflow pro Jahr?

Die Deutsche Telekom will für den Zeitraum 2017 bis 2021 den Umsatz jährlich im Schnitt um 1 bis 2 Prozent erhöhen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) solle im Schnitt um 2 bis 4 Prozent zulegen und der Free Cashflow durchschnittlich um 10 Prozent pro Jahr wachsen. Dies seien dieselben Wachstumsraten, die der Konzern beim Kapitalmarkttag 2015 für die Jahre 2014 bis 2018 prognostiziert und danach auch erreicht oder zum Teil deutlich übertroffen habe. Die Schweizer Großbank UBS stuft die T-Aktie aktuell mit "Buy" und einem Kursziel von 18,20 Euro ein. Der Kapitalmarkttag habe die positive Einschätzung der Analysten bekräftigt. Der Ausblick erscheine konservativ und die Investitionspläne für den deutschen Markt seien glaubwürdig.

Wichtige Unterstützung

Aus charttechnischer Sicht arbeitete die Aktie der Deutschen Telekom in den vergangenen Monaten eine wichtige horizontale Unterstützung heraus. Diese befindet sich bei 12,72 Euro und wird unter anderem definiert durch das aktuelle Jahrestief. Die T-Aktie befindet sich aktuell zudem in einem kurzfristig überverkauften Zustand, was die Wahrscheinlichkeit einer technischen Gegenreaktion nach oben erhöht. Mit einem Mini Future Long (WKN SC90SN) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Telekom-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 3,4 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt aktuell 26 Prozent. Bitte beachten Sie: Der Einstieg in diese spekulative Position sollte stets mit einem risikobegrenzenden Stoppkurs erfolgen. Dieser kann unter der eben erwähnten Unterstützung im Basiswert bei 12,55 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,30 Euro. Ein mittelfristiges Kursziel für die Telekom-Aktie kann um 18,20 Euro liegen. Bei dieser Trading-Idee ergibt sich somit ein Chance-Risiko-Verhältnis von 8,6 zu 1.

Deutsche Telekom (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Unterstützungen: 12,72 Euro

Mini Future Long auf Dt. Telekom (Stand: 30.05.2018, 09.40 Uhr) Strategie für steigende Kurse WKN: SC90SN

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 3,89/3,91 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 9,25 Euro

Basiswert: Deutsche Telekom KO-Schwelle: 9,70 Euro

akt. Kurs Basiswert: 13,14 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 8,95 Euro Hebel: 3,4

Kurschance: + 130 Prozent Quelle: Börse Frankfurt





