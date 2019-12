Tele Columbus und Morphosys ziehen M&-Index deutlich nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index hat die Widerstandsmarke bei 327 Punkte geknackt und nimmt nun Kurs auf das Allzeithoch. Die treibenden Kräfte mit jeweils zweistelligen Kursgewinnen im zurückliegenden Monat waren die Aktien von ADVA Optical, Morphosys, Pfeiffer Vacuum, Suess Microtec und Tele Columbus. Suess Microtec profitierte dabei von einem starken Auftragseingang im dritten Quartal. Morphosys meldete gute Zahlen für das dritte Quartal. Heute gab der Biotechnologiekonzern bekannt, dass die US-Zulassung für den Hoffnungsträger Tafasitamab möglicherweise schon Mitte 2020 erfolgen könnte. Den größten Sprung machte die Aktie von Tele Columbus. Der Anbieter von Kabelfernsehen, Telefon und Internet meldete einen deutlichen Anstieg der Internetkunden. Zudem hat sich Rocket Internet an United Internet beteiligt. Die Berliner sind bereits bei Tele Columbus engagiert. United Internet wiederum ist mit knapp 30 Prozent bereits größter Aktionär bei Tele Columbus und schürt immer wieder Spekulationen United Internet könnte sich Tele Columbus ganz einverleiben.

Mit Blick auf positive Kurseffekte, die von Übernahmeangeboten in der Regel ausgehen, stellt sich die Frage, wie Anleger davon systematisch profitieren können. Der Solactive® German Mergers & Acquisitions Performance-Index, an dessen Entwicklung das Indexzertifikat eins zu eins und ohne Laufzeitbegrenzung teilnimmt, enthält deutsche Aktiengesellschaften, die mit einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit das Ziel einer Firmenübernahme werden könnten. Welche Unternehmen das sind, darüber entscheidet vierteljährlich ein Index-Komitee. Neben quantitativen Kriterien wie Mindestwerten bei Marktkapitalisierung und Handelsvolumen werden bei der Auswahl auch diverse qualitative Faktoren berücksichtigt. Jörg Lang, der als Index-Berater für die Zusammensetzung des Korbs maßgeblich mitverantwortlich ist, erklärt, worauf es ankommt: „Zum einen sollten das Produktportfolio und / oder die Marktstellung des Unternehmens für einen Firmenkäufer interessant sein.“ Zum anderen, so Lang, müssten die Eigentumsverhältnisse eine Übernahme zulassen. Außerdem sollte die Börsenbewertung der Firma im Fall einer Übernahme noch Potenzial nach oben lassen. Schließlich sei auch eine gute Bilanz- und Finanzlage ein wichtiger Aspekt. Aktuell sind 20 Unternehmen im Index enthalten. Neben den oben genannten Titel sind unter anderem Aixtron, Evotec und Hugo Boss im Index enthalten.

HVB OPEN END INDEX ZERTIFIKAT

Basiswert Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index ISIN/WKN DE000HU5JPC0/HU5JPC Laufzeit Open End* Briefkurs EUR 32,93 Kurs des Basiswerts

337,73 Punkte Verwaltungsentgelt p.a.

1,0%* * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat außerordentlich zu kündigen und zum jeweils angemessenen Marktwert zurückzuzahlen; Information zur Funktionsweise des Produkts ; Weitere Informationen finden Sie unter: onemarkets.de/HU5JPC

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 02.12.2019; 10:44 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tele Columbus und Morphosys ziehen M&-Index deutlich nach oben! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).