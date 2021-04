Teilkapitalschutz-Zertifikate auf Strategie-Indizes

Die HypoVereinsbank macht Strategieindizes für konservative und risikoaverse Anleger investierbar – mit Teilschutz-Zertifikaten. Der Grundmechanismus ist einfach: Bei einem Kapitalschutzniveau von 90 Prozent wird bei einem Investment von 1.000 Euro genau der Betrag sicher verzinslich angelegt, der bei Fälligkeit des Produkts in 5 Jahren (23.3.26) exakt 900 Euro erbringt. Der Rest wird in einer Call-Option auf den zugrundeliegenden Index angelegt. Nun sind die Zinsen sehr niedrig und die Volatilitäten relativ hoch – die 100-prozentige Indexpartizipation gibt’s daher nur zum Preis einer Volatilitätsbremse. Das bedeutet, dass der Strategieindex bei geringer Schwankungsbreite (< 10 Prozent) vollständig in den zugrundeliegenden Aktien investiert ist, bei starken Schwankungen (> 45 Prozent) hingegen vollständig im Geldmarkt anlegt. Als Faustregel gilt hier: Bei einer Volatilität von 20 Prozent (vergleichbar der DAX-Vola) liegt die Investitionsquote ca. bei 50/50 (Tabelle siehe Indexregeln). Anleger sollten vor einer Investition wissen, dass sie an einer positiven Aktienentwicklung, die sich jedoch unter starken Schwankungen vollzieht, nicht in vollem Umfang teilhaben werden. Beide Zertifikate können bis zum 20.4.21 zum Preis von 102,5 Prozent gezeichnet werden.

Global Disruptive Opportunities Strategy Index

Dem Strategieindex liegt (neben der Geldmarktkomponente) ein aktiv gemanagter Fonds von Amundi zugrunde, der auf Unternehmen setzt, die partiell oder vollständig disruptive Geschäftsmodelle verfolgen. Das Auswahluniversum ist global und umfasst Industrie- und Schwellenländer. Dieses Zertifikat kann unter der ISIN DE000HVB57Q0 gezeichnet werden.

ESG Goods für Life Strategy Performance-Index

Aus dem Stoxx Europe 600 bilden zunächst alle Unternehmen der Branchen Nahrungsmittel und Getränke, Pharma und Healthcare und Haushaltswaren das Auswahluniversum. Sie werden durch die Nachhaltigkeitsagentur ISS auf die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien überprüft. Aus der Rangfolge nach höchstem ESG-Score werden die Top-30-Unternehmen zur Indexbildung herangezogen und nach freier Marktkapitalisierung gewichtet (maximal 6 Prozent). Die Überprüfung erfolgt vierteljährlich, Ausschüttungen werden reinvestiert. Die ISIN des Zertifikats lautet DE000HVB57P2.

Zertifikatereport-Fazit: Die Teilkapitalschutz-Zertifikate richten sich an sehr konservative Anleger, die ihren maximalen Verlust von vorneherein auf 10 Prozent begrenzen wollen und dafür mit einem de facto gebremsten Renditepotenzial zufrieden sind. Es ist zu beachten, dass der Kapitalschutz nur zum Laufzeitende gilt (steigende Zinsen können zwischenzeitlich zu Einbußen führen).

Autor: Thorsten Welgen