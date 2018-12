Teilgarantiertes Indexzertifikat mit optimiertem Einstiegszeitpunkt

Zum Tiefstkurs in eine Aktie oder einen Index zu investieren und das Investment zum Höchststand zu beenden, zählt zu den unerfüllbaren Wünschen vieler Anleger. Diesem Wunsch kann auch das neue RCB-Best Entry Dividendenaktien Winner II 90% auf den Stoxx Global Select Dividend 100-Index (ISIN: US26063V1180) nicht entsprechen. Allerdings hilft es Anlegern zweifellos dabei, den Investitionszeitpunkt in den Index zu optimieren.

90% Kapitalgarantie und 30% Ertragschance

Der tiefste, an einem der im Monatsabstand (erstmals am 17.1.19) beobachteten Indexstände vom Januar 2019 bis Januar 2020 wird als Startwert für das Zertifikat festgeschrieben. Bei 130 Prozent des Startwertes wird sich der Höchstbetrag (Cap) befinden. Das maximale Verlustrisiko des Zertifikates beträgt 10 Prozent.

Wenn der Stoxx Global Select Dividend 100-Index am letzten Bewertungstag (16.2.24) zumindest mit 30 Prozent oberhalb seines Startwertes notiert, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 130 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt.

Erzielt der Index eine Wertentwicklung von minus 10 bis plus 30 Prozent, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates gemäß der tatsächlichen prozentuellen Indexentwicklung erfolgen. Befindet sich der Index am Bewertungstag mit mehr als 10 Prozent im Minus, dann wird die Teilgarantie dafür sorgen, dass das Zertifikat am Ende mit 90 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt wird.

Allerdings ist anzumerken, dass sich die 90-prozentige Kapitalgarantie ausschließlich auf das Laufzeitende des Zertifikates bezieht. Ein vorzeitiger Verkauf des Zertifikates kann daher mit einem Kapitalverlust von mehr als 10 Prozent verbunden sein. Daher sollte in dieses Zertifikat nur jener Geldbetrag investiert werden, der voraussichtlich bis zu Laufzeitende des Zertifikates nicht benötigt wird.

Das RCB-Best Entry Dividendenaktien Winner II 90% auf den Stoxx Global Select Dividend 100-Index, fällig am 18.1.24, ISIN: AT0000A256C6, kann noch bis 16.1.19 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Best Entry-Funktion dieses Zertifikates ermöglicht Anlegern für den großzügig bemessenen Zeitraum von 12 Monaten einen optimalen Einstieg in den Dividendenriesen-Index. Dem maximalen Gewinnpotenzial von 30 Prozent steht in den nächsten 6 Jahren ein maximales Verlustrisiko von 10 Prozent gegenüber.

Walter Kozubek