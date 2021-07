Technologie-Hoffnung enttäuscht Anleger

1. Nordex BZR (WKN A3E5CX)

Die meisten Preisfeststellungen finden in Stuttgart heute in den Bezugsrechten der Nordex-Aktie statt. Letzte Woche gab der Windkraft-Konzern bekannt, für die weitere Expansion eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Für beide Papiere geht es zum Mittag in einem schwachen Marktumfeld bergab.



2. TeamViewer (WKN A2YN90)

Sehr rege gehandelt werden auch die Papiere des Software-Herstellers TeamViewer. Das Unternehmen legte am Morgen Zahlen vor und senkte seine Wachstumsprognose für das laufende Geschäftsjahr. Den Anlegern scheint das nicht zu gefallen – die Aktie bricht um über 14% ein.



3. BioNTech (WKN A2PSR2)

Unter hohen Umsätzen in Stuttgart gibt auch die Aktie des Mainzer Impfstoff-Unternehmens BioNTech deutlich nach und verliert rund 5%. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Kursplus von rund 100% zu Buche. Anleger nehmen heute womöglich ihre aufgelaufenen Gewinne mit.