Technisierung und Investments sind gut für den Silberpreis

Fasst man alle Erkenntnisse zusammen, sieht man sehr schnell das etwas beim Silberpreis nicht stimmen kann. Das Verhältnis zwischen geförderten Silber- zu Gold-Unzen beträgt 16:1. Der Preisunterschied zwischen den beiden liegt aber bei gut 75:1. Dieser Preisunterschied wird wahrscheinlich durch die Handelsplattform Comex hergestellt, denn dort werden alle möglichen Metalle in Papierform gehandelt. Diese Papiere müssen eigentlich auf Verlangen des Inhabers physisch ausgeliefert werden. Doch leider wird dies nie eingefordert, weshalb an Handelstagen mit hohem Handelsvolumina mehr als eine Jahresproduktion Silber gehandelt werden kann. Dadurch kann der Silberpreis natürlich auch ‚künstlich’ unten gehalten werden.

Aber dennoch ändert das nichts an dem signifikanten Aufholpotenzial, welches der kleine Bruder des Goldes hat. Denn anders als Gold wird Silber verbraucht. Es ist ein Industrie- aber auch ein Edelmetall welches auch als Werterhaltungsmittel genutzt wird.

Interessanterweise stammt nur 30 % der jährlichen Silber-Förderung aus reinen Silberminen, die anderen 70 % werden als Beiprodukt von Zink-/Blei-Minen oder Kupfer- und Goldminen zugesteuert. Seine einzigartigen Eigenschaften machen das Industrie- und Edelmetall sehr begehrt.

Gerade die stetig weiterwachsenden Bereiche wie Elektronik, Legierungen, Photographie und Photovoltaik werden laut Rohstoffexperten zukünftig vermehrt Silber nachfragen. Denn Silber hat die höchste elektrische Leitfähigkeit aller Metalle, eine hohe Wärmeleitfähigkeit und ausgeprägte optische Reflexionsfähigkeit. Daher wundert es kaum, dass gerade aus den zuvor genannten Bereichen gut die Hälfte der Jahressilberproduktion aufgesaugt wird.

Wer die andere Hälfte des Silbers nachfragt und warum Silber sonst noch ein überlegeneres Metall ist können Sie im kostenfreien Silber Report 2018 der Swiss Resource Capital AG unter folgendem Link nachlesen: Silber Report 2018 – Alles, was Sie über Silber wissen müssen!





Zudem werden im Silber Report auch sehr interessante Unternehmen vorgestellt, mit denen man bei einer Silberralley weit überdurchschnittliche Renditen einfahren sollte.

