Technische-X-Analyse.de Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 5.7.2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Index:

Der DAX Index überbot zuletzt das Hoch bei 12438.37 Punkten bis auf 12619.68 Punkten und korrigierte im Anschluss bis auf 12484.26 Punkten.

Das nachfolgende Hoch lag bei 12656.05 Punkten. Mit diesem Hoch wurde der drei-fache X-Sequentials 5XZ Kurszielabtrag bei 12630.00 Punkten

bis 12670.00 Punkten erreicht. Der Schlusskurs lag am Donnerstag, den 4.7.2019 bei 12629.90 Punkten. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 12605.85 Punkten bis 12545.79 Punkten. Es ist ein Kursanstieg bis zum vier-fachen X-Sequentials 5XZ Kurszielabtrag bei 12840.00

Punkten bis 126880.00 Punkten zu erwarten. Für diesen Kursanstieg darf das Tief bei 12484.26 Punkten nicht unterboten werden.

Ein X-Sequentials Zeitziel fällt auf Freitag, den 5.7.2019. Die Aufwärtsbewegung ist solange intakt, bis die 3/6 X-.Sequentials Marke bei 12339.01 Punkten

per einem 1 Stunden Schlusskurs unterboten wird. Die Folgeschlusskurse dürfen nicht höher liegen, da der DAX Index Unterstützung an dieser Marke gefunden hätte.

DAX Index 1 Stunden X-Sequentials Chart:



Zum Chart

Dem nachfolgenden 4 Stunden X-Sequentials Chart ist zu entnehmen, dass der DAx Index sich innerhalb einer X-Sequentials 5XZ Aufwärtsbewegung, mit einem Kursziel bei 12830.00 Punkten bis 13060.00 Punkten befindet, wobei sich das eigentliche Kursziel bei 12945.00 Punkten befindet. Das X-Sequentials Zeitziel für einen Hochpunkt fällt auf den 17.7.2019 herum. Im Anschluss ist eine Korrektur bis zur X-Sequentials "X" Unterstützung bei 12080.00 Punkten zu

erwarten. Das Mindest Kursziel befindet sich bei 12303.06 Punkten. Das X-Sequentials Zeitziel für einen Tiefpunkt befindet sich um den 6.8.2019 herum.

DAX Index 4 Stunden X-Sequentials Chart:



Zum Chart

Sparen Sie bei einer Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliedschaft bis zum 5.7.2019 die Hälfte !.

Sie zahlen anstatt 1188 Euro nur 594 Euro.

Werden Sie jetzt Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied und erhalten Sie nachfolgende Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefe:

-X-Sequentials Trading Börsenbrief,

-X-Sequentials Trading Daytrading Börsenbrief,

-X-Sequentials Kryptowährungen Trading Brief,

-Technische-X-Analyse.de Trading Signalbrief.

Profitieren Sie von den X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignalen.

PS:

Der Preis von 594 Euro für ein Jahresabo wird nach Bestelleingang manuell zugeordnet.

PPS:

Dieses Angebot ist gültig bis zum 5.7.2019 , 24h.

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

Zum kostenlosen Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter !