Technische-X-Analyse.de Trading: X-Sequentials DAX Index Trading für den 25.6.2019

Die Technische-X-Analyse.de Trading Mitglieder haben in der letzten Handelswoche in nachfolgenden Märkten gewonnen:

DAX Index: +311,06 Punkte,

Dow Jones Transportation Index: +232,52 Punkte.

DAX Index:

Der DAX Index schloss am Montag, den 24.6.2019 bei 12274.57 Punkten.

Das Tagestief lag bei 12250.71 Punkten.

Das letzte Hoch wurde am 20.6.2019 bei 12438.37 Punkten gehandelt.

Mit diesem Hoch wurde ein X-Sequentials 5XZ Hoch eines bullishen X-Sequentials X5 Musters formiert, dass vom 12.6.2019 bis zum 18.6.2019 ausgebildet wurde.

Sollte die Marke von 12227.40 Punkten unterboten werden, ist ein Kursrückgang bis zur X-Sequentials "X" Unterstützung bei 12084 Punkten zu erwarten. Das Mindest Kursziel in Abwärtsrichtung befindet sich bei 12124.0 Punkten.

Der DAX Index sollte nach Erreichen der X-Sequentials "X" Unterstützung bei 12084 Punkten in Aufwärtsrichtung umkehren.

Für eine Aufwärtsbewegung oberhalb von 12438.37 Punkten darf der DAX Index die Marke von 11987.55 Punkten (Punkt 5X5) bis zum 2.7.2019 nicht unterbieten. Ein 3/6 X-Sequentials Kursziel zeigt auf 12220.00 Punkten - 12210.00 Punkten - 12200.00 Punkten.

Die X-Sequentials Zeitziele für einen Hochpunkt / Tiefpunkt liegen fallen auf den 25.6.2019 , 9.00h - 13.00h und den 26.6.2019 , 9.00h - 13.00h.

Die Abwärtsbewegung ist vorzeitig beendet, wenn der DAX Index die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12342 Punkten während der Dienstagsitzung per einem 1 Stunden Schlusskurs überbieten sollte. Die Folgeschlusskurse dürfen in diesem Fall nicht tiefer liegen, da der DAX Index Widerstand an dieser Marke gefunden hätte.

DAX Index 1 Stunden X-Sequentials Chart:



http://technische-x-analyse.de/files/download/DAXIndexIntraday24Juni2019.png



Seit Januar 2012 wurden 921 Handelssignale veröffentlicht.

Es wurden insgesamt bis zum 24.6.2019 126139 Punkte gewonnen !.

Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefe Performance Grafik:



http://technische-x-analyse.de/files/download/24Juni2019DevinSageTXATradingPerformanceGrafik.png



Seit Beginn des Jahres 2019 wurden nachfolgende Handelsergebnisse realisiert:

Gold (X-Sequentials Handelssignal): -380 Pips,

Gold (X-Sequentials Handelssignal): +190 Pips,

USD/CHF (X-Sequentials Handelssignal): -164 Pips,

Dow Jones Transportation Index (X-Sequentials Handelssignal): +540 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +312 Punkte,

Silber Full0319 Future (X-Sequentials Handelssignal): +294 Pips,

RBOB Gasoline Full0219 Future (X-Sequentials Handelssignal): +1531 Pips,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +105 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +187 Punkte,

Nasdaq 100 Index (X-Sequentials Handelssignal): -64,15 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +133 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal):+174 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +275 Punkte,

Dow Jones Index (X-Sequentials Handelssignal): +29 Punkte,

Bund Future Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): -132 Pips,

Live Cattle Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): -101 Pips,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): -133 Punkte,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): -253 Punkte,

Euro Bund Future Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): +135,5 Pips,

USD/JPY (X-Sequentials Handelssignal): +81 Pips,

30 Years US Treasury Bonds Full0619 Future (X-Sequentials Handelssignal): +233 Pips,

EUR/USD (X-Sequentials Handelssignal): -114 Pips,

DAX Index (X-Sequentials Handelssignal): +311,06 Punkte,

Dow Jones Transportation Index (X-Sequentials Handelssignal): +232,52 Punkte.

