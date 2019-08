Technische-X-Analyse.de Trading: X-Sequentials DAX Futures Continuous Trading für den 9.8.2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX Future Continuous erreichte am 3.7.2019 mit 12650.0 Punkten ein ½ 3/6 X-Sequentials Kursziel. Zugleich wurde das ½ 5XZ Aufwärtsziel des vorliegenden bullishen X-Sequentials Musters erreicht. Im Anschluss wurde Punkt 5X5 bei 11618.0 Punkten bis auf 11540,5 Punkten unterboten. Mit diesem Tief wurde ein ½ 3/6 X-Sequentials Abwärtsziel bei 11560 Punkten bis 11440 Punkten erreicht. Der DAX Future Continuous schloss am 8.8.2019 bei 11830.0 Punkten. Unterstützung befindet sich im Kursbereich von 11791.0 Punkten bis 11640.5 Punkten. Eine Handelsspanne ist zu erwarten, wenn die Marke von 11989 Punkten überboten wird. Widerstand befindet sich an der X-Sequentials "X" Marke bei 12075.0 Punkten. Das vollständige 3/6 X-Sequentials Abwärtsziel befindet sich bei 11325 Punkten bis 11220 Punkten.

