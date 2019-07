Technische-X-Analyse.de Trading: X-Sequentials DAX Futures Continuous Trading für den 18.7.2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Future Continuous:

Der FDAX notiert am Mittwoch, den 17.7.2019 bei 12336.0 Punkten und fand mit dem Tageshoch vom 16.7.2019 bei 12454.5 Punkten Widerstand an der 3/6 X-Sequentials Marke bei 12440.0 Punkten. Es wurde zuletzt das Mindest-Kursziel der Korrektur bei 12318.5 Punkten erreicht. Das eigentliche Kursziel in Abwärtsrichtung befindet sich bei 12081.0 Punkten. Jedoch fiel das Tief auf ein X-Sequentials Zeitziel. Es liegt seit dem Tiefpunkt bei 11.679.5 Punkten (3.6.2019) ein bullishes XSequentials X5 Muster vor. Für eine Aufwärtsbewegung oberhalb von 12650.0 Punkten bis in die X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei 13045.0 Punkten - 13145.0 Punkten - 13250.0 Punkten, muss der FDAX die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12440.0 Punkten per einem 3 Stunden Schlusskurs überbieten, wobei die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen dürfen, da der FDAX Widerstand an dieser Marke gefunden hätte. Vorherige 3/6 X-Sequentials Aufwärtszielzone befindet sich bei 12790.0 Punkten - 12835.0 Punkten – 12880.0 Punkten. Für die Fortsetzung der seit 10268.5 Punkten (27.12.2018) bestehenden Aufwärtsbewegung darf die Marke von 11841.5 Punkten nicht unterboten werden.

DAX Future Continuous 3 Stunden X-Sequentials Chart:





Sparen Sie bei einer Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliedschaft bis zum 19.7.2019, 24h die Hälfte ! (Aktion verlängert !!!).

Sie zahlen anstatt 1188 Euro nur 594 Euro.

Werden Sie jetzt Technische-X-Analyse.de Trading Mitglied und erhalten Sie nachfolgende Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefe:

– Technische-X-Analyse.de Trading X-Sequentials Börsenbrief,

– Technische-X-Analyse.de Trading X-Sequentials Daytrading Börsenbrief,

– Technische-X-Analyse.de Trading X-Sequentials Kryptowährungen Trading Brief,

– Technische-X-Analyse.de Trading Signalbrief.

Profitieren Sie von den X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignalen.

PS:

Der Preis von 594 Euro für ein Jahresabo wird nach Bestelleingang manuell zugeordnet.

PPS:

Dieses Angebot ist gültig bis zum 19.7.2019, 24h die Hälfte ! (Aktion verlängert !!!).

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

PS:

Zum kostenlosen Technische-X-Analyse.de Trading Newsletter !