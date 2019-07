Technische-X-Analyse.de Trading: X-Sequentials DAX Futures Continuous Trading für den 17.7.2019

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehr geehrte Leser/Innen,

DAX Future Continuous:

Der FDAX eröffnete am Dienstag, den 16.7.2019 bei 12392.5 Punkten. Das Tagestief wurde bei 12353.0 Punkten gehandelt. Das Tageshoch lag bei 12454.5 Punkten. Der FDAX notiert aktuell bei 12403.5 Punkten. Es wurde mit 12287.0 Punkten, dass Mindest-Kursziel der prognostizierten Korrektur bei 12318.5 Punkten erreicht. Das Tief fiel auf ein X-Sequentials Zeitziel. Diese Abwärtsbewegung ist als X-Sequentials "X" Bewegung einzustufen. Für eine Aufwärtsbewegung oberhalb von 12650.0 Punkten bis in die X-Sequentials 5XZ Kurszielzone bei 13045.0 Punkten - 13145.0 Punkten - 13250.0 Punkten, muss nun die 3/6 X-Sequentials Marke bei 12440.0 Punkten per einem 3 Stunden Schlusskurs überboten werden, wobei die Folgeschlusskurse nicht tiefer liegen dürfen, da der FDAX Widerstand an dieser 3/6 X-Sequentials Marke gefunden hätte. Vorherige 3/6 X-Sequentials Aufwärtszielzone befindet sich bei 12790.0 Punkten - 12835.0 Punkten - 12880.0 Punkten. Für die Fortsetzung der seit 10268.5 Punkten (27.12.2018) bestehenden Aufwärtsbewegung darf weiterhin[nbsp]die Marke von 11841.5 Punkten nicht unterboten werden

DAX Future Continuous 3 Stunden X-Sequentials Chart:

Mit freundlichen Grüßen,

Devin Sage, TXA Trading

www.Technische-X-Analyse.de

