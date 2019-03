Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefe !

Sehr geehrte Leser/Innen,

Warum Sie sofort Geld an der Börse verdienen können !

An den Finanzmärkten werden täglich Milliarden von Transaktionen auf der Grundlage von fundamentalen Daten und Nachrichten getätigt.

Getrieben von primären Emotionen wie Angst und Gier werden diese Informationen in die Börsenkurse eingepreist.

Diese eingepreisten Informationen formieren sich in Mustern, mit denen Aussagen über den zukünftigen Kursverlauf formuliert werden können.

Zum richtigen Zeitpunkt können Sie somit Ihr Kapital vermehren.

Die Finanzmärkte bieten somit auch Ihnen die Chance grosse Gewinne zu realisieren.

Was Sie benötigen !

Was Sie nirgendwo anders bekommen !

Notwendig ist die richtige Prognose zum richtigen Zeitpunkt.

Der richtige Zeitpunkt ermöglicht es Ihnen, mit dieser Prognose Ihr Kapital zu vervielfachen !.

Diese Prognosen zeigen Ihnen den richtigen Zeitpunkt an, um Ihr Geld an der Börse zu vermehren.

Sie verdienen Geld bei fallenden und steigenden Kursen.

Dieses ist mit der X-Sequentials Chartanalyse möglich.

Als Technische-X-Analyse Trading Mitglied realisieren Sie somit monatlich Spitzengewinne an den Finanzmärkten !.

Die Handelsvorgaben sind mit jedem Finanzinstrument (Zertifikate, Cfd’s, Futures und Optionen) sofort umsetzbar !.

Die Technische-X-Analyse Trading Börsenbriefe beinhalten folgende Märkte:

Aus der Aktionär Print Ausgabe 5/11:

"Devin Sage© hat den Anspruch, mit dem von ihm entwickelten System der X-Sequentials® genau das leisten zu können: die Vorhersage präziser Kurs- und Zeitziele.

Und seine eigenen Trading-Erfolge geben ihm recht. Seit 15 Jahren ist Sage an den Märkten aktiv. Dabei gelingt es ihm mit seinem innovativen Ansatz erstaunlich gut, präzise Vorhersagen über den weiteren Kursverlauf zu machen.“





Devin Sage publiziert seit dem Jahre 2008 X-Sequentials® Analysen und Prognosen für die Finanzmärkte !"

Mit den Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbriefen werden Sie zufrieden sein.Seit Januar 2012 wurden 907 Handelssignale veröffentlicht.Es wurden insgesamt bis zum 22.03.2019 121244 Punkte gewonnen !.

Im[nbsp]wöchentlichen[nbsp]Devin Sage TXA Trading X-Sequentials Technische-X-Analyse.de Trading Börsenbrief erhalten Sie aktuelle X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignale für folgende Märkte:[nbsp]

DAX Index, Dow Jones Index, Nasdaq 100 Index, Nasdaq Composite Index, Dow Jones Transportation Index, Nikkei 225 Index, Bund Future, 30 Years US Treasury Bonds, US-Dollar Index, Eur/Usd, Gbp/Usd, Usd/Jpy, Usd/Cad, Usd/Chf, Usd/Sek, CBOE Volatility Index (VIX), CRB Index, Gold, Silber, Platin, Palladium, Light Crude Oil , Wheat, Live Cattle, Sugar No.11, Soybean, Rough Rice, Natural Gas und RBOB Gasoline.

In den[nbsp]täglichen[nbsp]Devin Sage TXA Trading X-Sequentials Technische-X-Analyse.de Trading Daytrading Börsenbriefen erhalten Sie jeweils X-Sequentials Analysen, Prognosen und Handelssignale für folgende Märkte:

DAX Index, SP500 Index, Nasdaq 100 Index , Eur/Usd, Gold und Brent Oil.

Weiterhin erhalten Sie[nbsp]wöchentlich[nbsp]den Devin Sage TXA Trading X-Sequentials[nbsp]Kryptowährungen Technische-X-Analyse.de Trading Brief mit Analysen , Prognosen und Handelssignale für Bitcoin/Dollar, Ethereum/Dollar, Litecoin/Dollar, Ripple/Dollar, Dash/Dollar und Monero/Dollar.



Zudem erhalten Sie[nbsp]wöchentlich[nbsp]den Technische-X-Analyse.de Trading Signalbrief, mit den neuesten Handelssignalen und der Devin Sage TXA Trading / Technische-X-Analyse.de Trading Performance Übersicht.

Im Technische-X-Analyse.de Trading Mitgliederbereich werden Sie über die neuesten, aktuellen Veränderungen bei den Positionen und Märkten zeitnahe informiert.

Sie erhalten unter anderem eine entsprechende E-Mail.

Ihre Vorteile !

Sie verdienen nun in mehreren Märkten gleichzeitig viel Geld !

Sie streuen nun Ihr Risiko !

Sie wählen nun aus, welchen Markt Sie handeln möchten !

Sie verteilen Ihr Risiko auf mehrere Börsentransaktionen !

Sie erhalten und vermehren garantiert Ihr Kapital !

Ihre Garantie : Seriosität !

Das Chartanalyse Verfahren X-Sequentials®; ist durch den Bestseller „Besser traden mit X-Sequentials®“, erschienen bei der Börsenmedien AG und durch diverse Kolumnen in Deutschland und in den USA bekannt. Der Technische-X-Analyse® Börsenbrief führt Sie jede Woche zu hohen Börsengewinnen !.

Da die Trefferquote des X-Sequentials® Chartanalyse Verfahrens bei 80% liegt und das Risiko stets kontrolliert wird, kennen Sie als Technische-X-Analyse® Mitglied nur regelmäßige und dauerhafte Börsengewinne.

