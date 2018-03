Technische Lage im S&P 500

Wie sieht die technische Lage beim S&P 500 aus? In der weitfortgeschrittenen Phase dieses am 9. März vor zehn Jahren gestartetenBull-Run, noch dazu in der aktuellen kritischen Phase sollte mandiesbezüglich öfter hinsehen.Im S&P 500 lassen sich vier Aufwärtskanäle unterscheiden. Die beidenbraun und violett markierten gehen bis auf die Anfänge des aktuellenBull-Runs zurück. Der hellgrün angezeigte Kanal stammt aus der erstenHälfte des Jahres 2016. Der dunkelgrün markierte Kanal geht auf denZeitpunkt der Wahl von Trump im November 2016 zurück, er wurde im März2017 bestätigt (siehe Chart!).Wichtig sind im gezeigten Chart außerdem noch die Fibonacci-Retracementsdes Aufwärtsimpulses seit der Trump-Wahl. Die Ende Januar eingeleiteteKorrektur führte im Tief per 9. Februar intraday unter das 38erRetracement bis zur Untergrenze des hellgrünen Aufwärtskanals.Aktuell läuft das Kursgeschehen in einem Bärkeil oder, wenn man diestarke intraday-Bewegung am 9. Februar außer Betracht lässt, auch in derMitte einer Bärflaggen-Formation (graue Markierung). Die Obergrenze deshellgrünen Aufwärtskanals wurde zuletzt mit geringer Dynamik angelaufenund respektiert. Die EMA50 liegt 25 Punkte unter dem Schlusskurs vomFreitag der zurückliegenden Woche, was bullisch zu werten ist.Der VIX hat in der zurückliegenden Woche seine EMA50 getestet, perFreitag wurde sie unterboten. Vermutlich setzt sich die nach untengerichtete Bewegung in den nächsten Tagen fort. Das wurde kurzfristigbullische Aussichten für den S&P 500 unterstützen.Von der chartechnischen Gesamtkonstellation her spricht einiges fürsteigende Kurse im S&P 500. Auch die fraktalen Oszillatoren derTimePatternAnalysis sprechen für eine moderat expansive Bewegung derFinanzmärkte. Ungetrübt bullisch ist das Bild dennoch nicht.Am Mittwoch der kommenden Woche findet das nächste FOMC-Treffen der Fedstatt. Ein Zinsschritt um weitere 0,25% gilt als sicher. Umso wichtigerist das verbale „Beiwerk“ – und das umso mehr, als Powell erst seitkurzem im Chefsessel der Fed sitzt. Da werden die Worte noch mehr aufdie Goldwaage gelegt als zu normalen Zeiten und der kleinste Hinweis aufeine schärfere Gangart bei der Geldpolitik dürfte von den großenAkteuren umgehend mit einem Abverkauf quittiert werden. Und umgekehrt…Von der Makroseite gibt es grünes Licht. Der Index derIndustrieproduktion ist im Februar mit 4,6% gegenüber dem Vorjahresmonatangestiegen und steigt damit so stark wie seit März 2011 nicht. DerIndex entwickelt sich im dritten Monat über seinem mittelfristigenTrend. Auch andere Indices signalisieren eine solide wirtschaftlicheEntwicklung, das Verbrauchersentiment ist im März (vorläufig) stärkergestiegen als erwartet und erreicht ein Niveau wie seit Januar 2004nicht. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung der Löhne und Gehälter verhalten.Die Geldmenge nach MZM entwickelt sich mit einem jährlichen Zuwachs von4,1% per Februar seit dem zweiten Quartal 2017 unter ihremmittelfristigen Trend, aber über der Entwicklung des BIP. Auch sonstergeben sich aus dem monetären Bereich keine Hinweise auf eine„verdächtige“ monetäre Expansion.Allerdings liegen die Überschußreserven der Banken bei der Fed mit über2,1 Bill. Dollar auf einem hohen Niveau. Im September 2014 wurde hierein Maximum von fast 2,7 Bill. Dollar registriert, das jüngste Tief lagper Dezember 2016 bei gut 1,9 Bill. Dollar. Das signalisiert einweiterhin hohes Kreditschöpfungspotenzial, eine Art Zeitbombe. Eineschnelle Kreditausweitung wäre im aktuellen Kontext ein Warn-Hinweis aufeine wirtschaftliche Überhitzung.In der vergangenen Woche kam ein weiteres Trumpsches Vorhaben auf dieAgenda. Die Steuerreform ist abgehakt, jetzt geht es um die erneuteDeregulierung des Banken-Systems. Mit dem Dodd-Franck-Act hatte dieObama-Administration unter tatkräftiger Mithilfe der Finanzindustrie einunglaublich kompliziertes Regelwerk verabschiedet. Trump will zurück zuden Verhältnissen vor der Finanzkrise 2008 – ökonomisch höchst brisantund gefährlich, wie die Geschichte gezeigt hat.Die kurzfristigen Aussichten für die Entwicklung des S&P 500 dürftenaufwärts ausgerichtet sein – zumindest bis etwa zum Monatsende. Gutmöglich, dass dann erneut das Ende Januar markierte ATH erreicht wird.Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Szenario würde ich aktuell beirund 60% sehen. Mit Beginn des April richtet sich das Augenmerk auf dieSaison der Geschäftsberichte zum ersten Quartal. Ob dieGewinnentwicklung dann die erforderliche „Phantasie“ bringt, um zu neuenHöhen auszubrechen?Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2018/03/18/technische-lage-im-sp-500/