Tech-Werte weiter auf Talfahrt

Nach einem freundlichen Handelsauftakt bei bis zu 13.147 Punkten verliert der DAX bis zum Mittag rund 1,1% und verabschiedet sich damit wieder unter die Marke von 13.000 Punkten. Mit Spannung erwartet wird der Handelsstart bei den US-Indizes – die Futures deuten aktuell auf deutliche Verluste hin.Microsoft verliert am Dienstag als Umsatzspitzenreiter in Stuttgart analog zu den weiteren US-Tech-Werten rund 2,4% auf 176,30 Euro. Bereits zur Mittagszeit liegt das Handelsvolumen bei mehr als zwei Millionen Euro. Bewertet wird Microsoft an der Börse gegenwärtig mit 1,62 Billionen US-Dollar.Die meisten einzelnen Preisfeststellungen finden heute in Stuttgart bei der BioNTech-Aktie statt, die aktuell rund 3,9% abgibt. Gemeinsam mit dem Pharmariesen Pfizer erhielt das Mainzer Biotech-Unternehmen gestern die Erlaubnis, seinen möglichen Corona-Impfstoff in auch in Deutschland in einer klinischen Testphase zu erproben.Bei Apple sorgen die Stuttgarter Anleger heute ebenfalls für viele Orders, die Aktie des iPhone-Konzerns steht weiter unter Druck und notiert bei 99,30 Euro rund 3,2% tiefer. Berichten zufolge will Apple spätestens Ende September die Fertigung der neuen, 5G-fähigen iPhones beginnen – und liegt damit Wochen hinter dem Zeitplan zurück.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.