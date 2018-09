Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Stuttgart, 11. September 2018 Die von der Deutschen Börse AG zum 24. September 2018 vorgenommene Neuausrichtung der Dax-Indexfamilie wird den Charakter von MDax, SDax und TecDax maßgeblich verändern. Während die Diversifikation im MDax und SDax mit diesen Änderungen erhöht werde, sinke sie allerdings im TecDax, so die Kapitalmarktexperten von ELLWANGER & GEIGER. Gerade indexorientierte Anleger sollten ihre Portfolios deshalb jetzt überprüfen.Ab 24. September werden zwei große Veränderungen der Deutschen Börse AG wirksam, die die Indexzusammensetzung der Dax-Familie maßgeblich beeinflussen werden: Zum einen wird die Anzahl der Indexmitglieder im MDax auf 60 und im SDax auf 70 erhöht, zum anderen die Möglichkeit des Doppellistings für Technologieunternehmen geschaffen. Das hat Auswirkungen auf Anleger: „Die Vermögensallokation indexorientierter Investoren wird sich dadurch verschieben“, sagt Michael Beck, Leiter Asset Management bei ELLWANGER & GEIGER.Im MDax und im SDax sorgen diese Neuerungen für eine höhere Diversifikation: Da vor allem TecDax-Unternehmen neu in die beiden Indizes hinzukämen, werde auch die Branchenallokation erweitert. Das führe zu einer weiteren Risikostreuung. Zudem werde dieser immer wichtiger werdende Sektor im MDax und SDax damit angemessen repräsentiert, so Beck.Auch der Charakter des TecDax werde sich durch die Neuausrichtung stark wandeln: „Der TecDax von gestern ist nicht mehr der TecDax von heute“, sagt Michael Beck. Bisher sei der Index durch eine Vielzahl kleiner und sich dynamisch entwickelnder Unternehmen geprägt gewesen. Das habe auch zu der außergewöhnlich erfolgreichen Entwicklung der letzten vergangenen Jahre beigetragen, so Beck. Mit der Einführung des Doppellistings kämen die Deutsche Telekom, Infineon und SAP als neue Index-Schwergewichte dazu. Gemeinsam mit Wirecard würden sie künftig für rund 40 Prozent des TecDax stehen. „Dadurch reduziert sich der Diversifikationseffekt drastisch“, sagt Michael Beck. Außerdem würden sowohl mit der Deutschen Telekom als auch mit SAP Unternehmen als Index-Schwergewichte zum TecDax hinzukommen, die mit dessen Entwicklung in den vergangenen Jahren nicht mithalten konnten.Die vermeintlich positiven Veränderungen in der Indexallokation zwängen demnach manchen Anleger dazu, seine bestehenden Investments zu überprüfen. „Insbesondere institutionelle Anleger müssen ihre Portfolios vermutlich auf diese neuen Rahmenbedingungen hin anpassen“, sagt Michael Beck.

