TecDAX: Das war abzusehen!

Der TecDAX war am 24. November mit einem Punktestand von 3040,37 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den TecDAX (DE0007203275) mit +0,42 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus Deutschland bei einem Punktestand von 3054,04. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Nordex, Jenoptik sowie Lpkf Laser & Electronics. Die Kurse sind um +16,82 %, +8,55 % sowie +8,42 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel Telefonica Deutschland Holding AG, Pfeiffer Vacuum Technology AG, Siemens Healthineers AG. Die Abschläge belaufen sich auf -3,69 %, -3,36 %, -3,31 %.

Nordex Anleger:

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Nordex in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Nordex haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Nordex bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

Jenoptik Branchenvergleich Aktienkurs:

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Jenoptik-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 25,81 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -0,34 Prozent erzielen, da sie derzeit 25,9 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

Lpkf Laser & Electronics Sentiment und Buzz:

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Lpkf Laser & Electronics aktuell mit dem Wert 17,65 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43,2. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".





