TecDAX: Mit Puts gegen einen neuerlichen Rückgang schützen

Nachdem der TecDAX-Index (ISIN: DE0007203275) im Februar 2020 sein Allzeithoch bei 3.302 Punkten erreichte, folge ein massiver Abverkauf um 35 Prozent auf bis zu 2.128 Punkte. Laut Analyse von www.godmode-trader.de befindet sich der Index seit dem 16.3.20 in einer Erholung, die am 31.3.20 bei 2.644 Punkten ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Dieses Hoch liegt leicht über dem Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009 der derzeit bei 2.581 Punkten liegt.

Erweist sich die Erholung nun als Pullback an den Aufwärtstrend, so gilt dies normalerweise als Bestätigung der Abwärtsbewegung. In diesem Fall könnte der Index auf 2.128 Punkte und in weiterer Folge sogar auf 1.889 bis 1.840 Punkte abrutschen. Bei einem neuen Erholungshoch wäre hingegen ein Kursanstieg auf 2.849 Punkte möglich.

Wer eher vom pessimistischen Szenario in Form eines Kursrückganges auf 2.128 Punkte ausgeht, könnte versuchen, diese Markteinschätzung mit Short-Hebelprodukte zu optimieren.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 2.784,14 Punkten

Der HVB-Open End Turbo-Put auf den TecDAX-Index mit Basispreis und KO-Marke bei 2.784,14 Punkten, BV 0,01 ISIN: DE000HZ7WPH3, wurde beim Indexstand von 2.566 Punkten mit 2,27 – 2,35 Euro gehandelt.

Bei einem Kursrückgang des TecDAX-Index auf 2.128 Punkte wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 6,56 Euro (+179 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 2.914,17 Punkten

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Put auf den TecDAX-Index mit Basispreis und KO-Marke bei 2.914,17 Punkten, BV 0,01 ISIN: DE000MC6YNP9, wurde beim Indexstand 2.566 Punkten mit 3,57 – 3,60 Euro quotiert.

Bei einem Kursrutsch des TecDAX-Index auf 2.128 Punkte wird sich der innere Wert des Turbo-Puts bei 7,86 Euro (+118 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des TecDAX-Index oder von Hebelprodukten auf den TecDAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek