TecDAX: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Der TecDAX war am 01. November mit einem Punktestand von 2813,38 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den TecDAX (DE0007203275) mit -0,77 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus Deutschland bei einem Punktestand von 2813,38. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Sartorius, Aixtron sowie Telefonica. Die Kurse sind um +0,51 %, +0,5 % sowie +0,48 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel New Work SE, TeamViewer AG, MorphoSys AG. Die Abschläge belaufen sich auf -0,37 %, -0,19 %, -0,18 %.

Sartorius Fundamental:

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Sartorius im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Sartorius. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TecDax?

Aixtron Relative Strength Index:

Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aixtron-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 11,93 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (10.945 EUR) ausgehend um 9,03 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Aixtron von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

Telefonica Sentiment und Buzz:

Telefonica erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 5 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (3,1 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 42,27 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 2.179 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Telefonica erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.