TecDAX-Calls mit 83%-Chance bei Kursanstieg auf 2.700 Punkte

Laut einer im Commerzbank-Newsletter „IdeasDaily“ veröffentlichten Analyse hält beim TecDAX-Index (ISIN: DE0007203275) die relative Stärke an. Hier die Analyse:

„Der TecDAX bewegt sich in einem intakten langfristigen Bullenmarkt. Die letzte ausgeprägte Korrekturphase hatte der Technologieindex vom Dezember 2015 bis Februar 2016 durchlaufen. Seit dem seinerzeit markierten Tief bei 1.464 Punkten konnte er im Rahmen der laufenden übergeordneten Impulswelle 78 Prozent an Wert gewinnen. Er weist damit deutliche relative Stärke zum DAX und MDAX auf. Im November startete eine seitwärts gerichtete Konsolidierung zwischen 2.433 Punkten auf der Unterseite und 2.599 Punkten auf der Oberseite, die die sich verengende Struktur eines symmetrischen Dreiecks aufweist. Im gestrigen Handel überwand der Kurs nach einer aufwärts gerichteten Kurslücke dynamisch die obere Begrenzung des Dreiecks und schloss bei 2.597 Punkten. Intraday konnte mit 2.600 Punkten knapp ein neues 17-Jahres-Hoch (rückberechnet) markiert werden. Ein signifikanter Anstieg per Tagesschluss über den Widerstand bei 2.599-2.605 Punkten würde den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung 2.680/2.702 Punkte oder 2.765 Punkte ermöglichen. Nächste Unterstützungen lauten 2.569/2.581 Punkte und 2.555 Punkte. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Marke würde das kurzfristige technische Bias von derzeit bullish auf neutral drehen. Ein bearishes Kurzfristsignal entstünde unterhalb des Supports bei 2.511-2.526 Punkten. Mittelfristig eintrüben würde sich das Bild unterhalb von 2.433 Punkten.

Kann der TecDAX in den nächsten Wochen auf das im Bereich von 2.700 Punkten liegende Ziel zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 2.650 Punkten

Der HVB-Call-Optionsschein auf den TecDAX-Aktie mit Basispreis bei 2.650 Punkten, Bewertungstag 13.3.18, BV 0,01, ISIN: DE000HW72R09, wurde beim Indexstand von 2.610 Punkten mit 0,50 – 0,52 Euro gehandelt. Wenn der Index im nächsten Monat zumindest auf 2.700 Punkte ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,82 Euro (+58 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 2.517 Punkten

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 2.517 Punkten, BV 0,01, ISIN: DE000CV73CP8, wurde beim Indexstand von 2.610 Punkten mit 0,98 – 1,00 Euro taxiert. Kann der TecDAX in naher Zukunft auf 2.700 Punkte zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Indexstand nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,83 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des TecDAX-Index oder von Hebelprodukten auf den TecDAX-Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek