TeamViewer von Anlegern rege gehandelt

1. TUI AG (Bezugsrechte)

Wie zu Wochenbeginn werden auch heute die Bezugsrechte auf die TUI-Aktie rege gehandelt. Nachdem die Lufthansa erst kürzlich eine Kapitalerhöhung durchführte, zieht nun also auch der TUI-Konzern nach. Die Bezugsrechte können noch bis zum 21. Oktober um 17:30 Uhr gehandelt werden.



2. Deutsche Telekom

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist am Dienstag die Aktie der Deutschen Telekom. Für die Aktie des Telekom-Riesen geht es zum Mittag rund 0,9% bergab. Seit ihrem Hoch bei knapp 19 Euro verlor sie zuletzt deutlich an Wert und notiert gegenwärtig bei rund 16,6 Euro.



3. TeamViewer

Eine Gegenbewegun nach oben ist derweil bei den Papieren von TeamViewer zu erkennen. Für die Aktie geht es um rund 7% auf 14,70 Euro. Angesichts der im Frühling erreichten Höchstkurse bei knapp 50 Euro kann das heutige Kursplus aber bei weitem nicht über die schwache Jahresperformance hinwegtäuschen.