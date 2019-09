TeamViewer geht an die Börse: lohnt sich eine Investition?

Heute geht TeamViewer an die deutsche Börse. Endlich mal wieder ein attraktiver IPO, denken sich viele. Ich habe mir die Rahmendaten angeschaut und meine Einschätzung inklusive Analyse mit Wettbewerber Zoom erstellt. Meine Einschätzung ist im Kapitel 04 der aktuellen Heibel-Ticker PLUS Ausgabe 38 verfügbar: www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1665



Wie schätzen Sie eine Investition in den IPO ein?