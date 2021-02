TeamViewer-Calls mit 73%-Chance bei Kursanstieg auf 50 Euro

Die Aktie des Softwareanbieters, der den Fernzugriff und die Fernwartung auf Computer für Kommerz- und Privatkunden anbietet, TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900) geriet nach ihrem Jahreshoch bei 54,86 Euro vom 9.7.20 deutlich unter Druck und gab bis Anfang November auf bis zu 33 Euro nach. Allerdings konnte sich die Aktie danach stabilisieren und überwand im Dezember wieder die Marke von 40 Euro. Beflügelt von positiven Unternehmensnachrichten, günstigen Quartalszahlen und einem freundlichen Marktumfeld konnte sich die Aktie bis in den frühen Handel des 15.2.21 auf bis zu 46,42 Euro steigern.

Kann die TeamViewer-Aktie, die in den neuesten Expertenanalysen mit Kurszielen von bis zu 65 Euro (Deutsche Bank) zum Kauf empfohlen wird, ihre aktuelle Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf 50 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die TeamViewer-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 16.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000HZ7QKX3, wurde beim Aktienkurs von 46,04 Euro mit 0,50 – 0,51 Euro gehandelt.

Kann die TeamViewer-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 50 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,71 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 42,1169 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die TeamViewer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 42,1169 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV0V288, wurde beim TeamViewer-Aktienkurs von 46,04 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der TeamViewer-Aktie auf 50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,78 Euro (+73 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,091 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die TeamViewer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,091 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA4MGY7, wurde beim TeamViewer-Aktienkurs von 46,04 Euro mit 0,72 – 0,73 Euro taxiert.

Beim TeamViewer-Aktienkurs von 50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,09 Euro (+49 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TeamViewer-Aktien oder von Hebelprodukten auf TeamViewer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek