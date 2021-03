TeamViewer-Calls mit 69%-Chance bei Kurserholung auf 40 Euro

Als der Softwareanbieter, der den Fernzugriff und die Fernwartung auf Computer für Kommerz- und Privatkunden anbietet, TeamViewer am vergangenen Freitag ankündigte, ab der Saison 2021/22 für fünf Jahre das Trikotsponsoring für Manchester United zu übernehmen, brach der Kurs der TeamViewer-Aktie (ISIN: DE000A2YN900) massiv ein. Notierte die Aktie noch am 18.3.21 bei 44 Euro, so wird sie nach ihrem 20-prozentigen Kursrückgang auf bis zu 35,23 Euro (25.3.21) im frühen Handel des 26.3.21 bei 36,80 Euro gehandelt.

In den neuesten Analysen der vergangenen Tage gehen etliche Experten von einem übertriebenen Kurssturz aus und bekräftigen – wenn auch mit reduzierten Kurszielen – ihre Kaufempfehlungen für die TeamViewer-Aktie. Kann sich die Aktie auf ihrem Weg zu den ambitionierten Kurszielen von bis zu 64 Euro (RBC Capital Markets) zumindest wieder auf 40 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 38 Euro

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die TeamViewer-Aktie mit Basispreis bei 38 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 0,1, ISIN: DE000SB5AXM2, wurde beim Aktienkurs von 36,80 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro gehandelt.

Kann die TeamViewer-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 40 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,41 Euro (+32 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 33,361 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die TeamViewer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 33,361 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA33SW7, wurde beim TeamViewer-Aktienkurs von 36,80 Euro mit 0,37 – 0,39 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der TeamViewer-Aktie auf 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,66 Euro (+69 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 32,4266 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die TeamViewer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 32,4266 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF0SJM3, wurde beim TeamViewer-Aktienkurs von 36,80 Euro mit 0,47 – 0,48 Euro taxiert.

Beim TeamViewer-Aktienkurs von 40 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,75 Euro (+56 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TeamViewer-Aktien oder von Hebelprodukten auf TeamViewer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek