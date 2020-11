TeamViewer Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

Betrachtet man die TeamViewer-Aktie aus einer mittelfristigen Perspektive, stellt man fest, dass sich das Papier seit Anfang Juni in einem Abwärtstrend befindet. Dieser konnte lediglich einmal – nämlich in der ersten Oktoberhälfte – nach oben durchbrochen werden. Der Anstieg wurde jedoch gleich wieder abverkauft, nachdem ein Großaktionär Kasse machte und sich von seinen Anteilen trennte. So fiel die Aktie in ihren Abwärtstrend zurück, der bis zum heutigen Tag anhält und den Kurs inzwischen bis auf 37,16 Euro hat zurückkommen lassen. Die Aktie verläuft unterhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) und der Supertrend zeigt einen Bärenmarkt an. Aus charttechnischer Sicht liegt damit ein Verkaufssignal vor.

Die bisherige Jahresperformance lässt Rückschlüsse darüber zu, wie sich der Kurs im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie trotz des Rücksetzers immer noch mit mehr als 16,5 Prozent im Plus. Was dies im historischen Vergleich bedeutet, lässt sich im Fall von TeamViewer aber noch nicht sagen, da das Unternehmen erst seit September 2019 an der Börse gelistet ist. Daher reicht die Datenmenge noch nicht aus, um die Aktie einer statistischen Analyse zu unterziehen. Aus diesem Grund ist der Bereich neutral zu werten.

Nach Ansicht der fundamental orientierten Analysten liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 54,13 Euro und damit gut 46 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt bullisch aus. Zurzeit beschäftigen sich 9 Analysten mit der TeamViewer-Aktie und es gibt 8 Buy- und eine Hold-Einstufung(en). Verkaufsempfehlungen liegen keine vor. Daraus ergibt sich ein Kaufsignal.

Unter dem Strich erhält die TeamViewer-Aktie 1,5 von 3 Punkten und ist damit insgesamt neutral zu werten. Solange sich das Chartbild nicht aufhellt, drängt sich ein Investment nicht auf, auch wenn die Analysten den fairen Wert der Aktie weiter oben vermuten.





