TeamViewer Aktie: Jetzt einsteigen?

Die TeamViewer-Aktie hat Anfang Oktober wieder deutlich zulegen können und den seit Juli bestehenden Abwärtstrend durchbrochen. Nach mehreren Gewinntagen in Folge erreichte der Kurs am 19. Oktober ein Hoch bei 46,28 Euro. Dann kam es zu einem deutlichen Kurseinbruch, nachdem ein Großaktionär Kasse machte und sich von seinen Anteilen trennte. Zunächst schien es so, als könne sich die Aktie im Bereich der 40-Euro-Marke – hier verläuft eine wichtige Unterstützung – stabilisieren, doch nach weiteren deutlichen Verlusten am Mittwoch scheint sich diese Hoffnung nicht zu erfüllen. Inzwischen haben die Bären den Kurs bis auf 38,51 Euro zurückkommen lassen. Stellt der Rücksetzer eine günstige Einstiegsgelegenheit dar?

Zieht man die Einschätzungen der fundamental orientierten Analysten zurate, muss man diese Frage ganz klar mit JA beantworten. Aus ihrer Sicht liegt der faire Wert der Aktie bei 54,13 Euro und damit fast 42 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Das Anlagevotum fällt eindeutig bullisch aus. Zurzeit beschäftigen sich neun Analysten mit der Aktie, von denen acht mit Buy und einer mit Hold votieren. Verkaufsempfehlungen liegen keine vor. Hiernach könnte sich ein Investment also durchaus lohnen. Die Aktie gehört auf die Watch List.





