TeamViewer Aktie: Darum liegt in dem Rücksetzer auch eine Chance [...]

Bei der TeamViewer-Aktie zeigt die Kurve seit Anfang Juli nach unten. Im Oktober gelang dem Anteilsschein ein kleiner Befreiungsschlag, doch nach Anteilsverkäufen des Finanzinvestors Permira geriet der Kurs gleich darauf wieder unter Druck. Ende Oktober sank die Aktie unter die 40,00-Euro-Marke, die seitdem einen Widerstand darstellt. Zu Wochenbeginn prallte der Kurs an dieser Stelle ein weiteres Mal nach unten ab. Dabei entstand eine lange rote Kerze, die die bärische Stimmung gut widerspiegelt. Auch am Dienstag und am Donnerstag gab es Verluste.

Der Ichimoku unterstreicht das bärische Chartbild. Der Kurs verläuft unterhalb der Standardlinie (Kijun) und unterhalb der Wolke (Kumo). Daraus ergeben sich bereits zwei Verkaufssignale. Die in die Zukunft projizierte Wolke weist einen rosafarbenen Körper auf und ist damit ebenfalls bärisch einzuschätzen. Seit Ende Oktober verläuft die drehende Linie (Tenkan) unterhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung wurde ein Death Cross gebildet, das bärisch zu werten ist. Schließlich befindet sich auch die verzögerte Linie (Chikou) unterhalb des Kurses und unterhalb der Wolke – dies führt zu einem weiteren Short-Signal. Demzufolge liegen ausschließlich bärische Signale vor.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TeamViewer?

Was sagen die Analysten zu TeamViewer?

Obwohl sich die Aktie charttechnisch angeschlagen präsentiert, sind die Analysten bullisch gestimmt. Sie sehen in der jüngsten Abwärtsbewegung eine günstige Einstiegsgelegenheit und empfehlen die Aktie zum Kauf. Zurzeit beschäftigen sich 11 Analysten mit der Team-Viewer-Aktie und es gibt 10 Buy- und eine Hold-Einstufung(en), Verkaufsempfehlungen liegen keine vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 53,70 Euro und damit gut 40 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus.





