TeamViewer-Aktie: Anleger enttäuscht!

Gen Süden ging es gestern für die TeamViewer-Aktie. Am Morgen hatte das Unternehmen seine Geschäftszahlen für das Jahr 2019 bekannt gegeben. So konnte der Umsatz um 51 Prozent auf 390 Millionen Euro gesteigert werden, auch der Gewinn lag – anders als 2018 – bei 110 Millionen im positiven Bereich. Etwas enttäuschend fassten Anleger jedoch den Umsatzausblick für das laufende Jahr auf – nach dem ansehnlichen Lauf der Aktie seit ihrem Börsengang im September nahmen Anleger ihre Gewinne mit und schickten die Aktie bei -4,9 Prozent auf rund 30,70 Euro. EUWAX

