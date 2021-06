Tata Motors: Kurz vor großem Break out?

von Manfred Ries

Tata Motors (Monatschart): die Marke von 20 EUR gilt als nächste Hürde nach oben.

Von Manfred Ries

Montag, 7. Juni 2021

Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Wochenbeginn hin interessant, wie ich finde – die …

…Emerging Markets. Und hier etwa der indische Aktienmarkt. Ein Vertreter der Börse in Mumbay: Tata Motors Ltd. (WKN: A0DJ9M). Tata Motors ist einer der heimischen Marktführer in Sachen Automobilbau und gehört mehrheitlich zur Firmengruppe Tata Group. In ihrer heutigen Montagsausgabe hat sich die englischsprachige Publikation India Forbes der Frage gewidmet, wie es Tata Motors zum drittgrößten indischen Automobilhersteller geschafft hat. Der heutige Marktanteil liege bei mehr als neun Prozent im Vergleich von mageren 4,8 Prozent im Geschäftsjahr 2020 – grandios! Und zeigt mir einmal mehr das Potenzial im 1,3 Milliarden-Einwohner-Markt Indien. Damit zählt der indische Markt knapp 16-mal mehr Einwohner als Deutschland.

Charttechnisch habe ich jetzt die 20-EUR-Marke im Visier. Kommt es hier zu einem Break out nach oben? Das wäre der Hammer! Der Höchstkurs 2014 lag bei 81 EUR. Schlusskurs am Montag, 7. Juni, in Frankfurt: 19,30 EUR (+1,6%). Kurs in New York am Montagnachmittag: 23,63 USD (+0,1%). Schlusskurs an der Bombay Stock Exchange: 345,50 INR (+3,2%).

Das KGV(2022e) von Tata Motors beläuft sich auf 16,6 nach negativer Ergebnisschätzung für 2021. Der kräftige Kursanstieg (seit Anfang Mai: +9,6%) überrascht, hat Tata Motors doch für das abgelaufene Q4 einen hohen Verlust veröffentlicht. India Forbes schreibt dazu: „[Tata Motors] ist nun damit beschäftigt, einen bemerkenswerten Turnaround zu vollziehen“. Das glaube ich auch – sofern die aktuelle Wirtschaftskrise überwunden wird!

Indiens Wirtschaft nämlich schrumpft wegen der Corona-Krise erstmals seit Jahrzehnten. Die Regierung versucht krampfhaft, mit Konjunkturmaßnahmen und Reformen gegenzusteuern. Sollten diese greifen, könnte Indien meines Erachtens den Weg aus der Krise relativ zügig finden – und beschreiten! Für 2021/22 etwa prognostiziert der IWF ein Wirtschaftswachstum von 8,8%. Weit weniger euphorisch zeigt sich die Weltbank: sie geht bislang nur von +5,4% aus. Tata Motors würde natürlich außerordentlich von einer (hoffentlich) zeitnahen Entspannung der dortigen Corona-Pandemie-Situation profitieren.

Übrigens: Am 21. Mai hatte ich Ihnen die State Bank of India (WKN: 903136) präsentiert; bei einem Kurs von 45,40 EUR. Kurs aktuell: 48,60 EUR – ein Plus von 7% in nur zwei Handelswochen. Sie sehen: Indien kommt wieder! Was für eine Chance für alle Liebhaber der Emerging Markets!! Bleiben Sie am Ball!!! Sowie ...

