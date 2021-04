Target2: Zweifel am Fahrplan

Zur Weiterentwicklung seiner Marktinfrastruktur hat das Eurosystem im Jahr 2017 die TARGET2/T2S-Konsolidierung auf den Weg gebracht. Ziel ist nach Angaben der Bundesbank, „das Leistungsangebot des Eurosystems im Bereich des Individualzahlungsverkehrs und der Wertpapierabwicklung durch die noch stärkere Nutzung gemeinsamer Komponenten und die weitere Automatisierung von Prozessen zu verbessern und Synergien zu heben.“



Im November 2022 soll der Betrieb starten, im Dezember 2021 ein Nutzertest. Ein Schreiben von Bundesbank-Chef Jens Weidmann an den FDP-Finanzpolitiker Frank Schäffler weckt nun Zweifel an dem Fahrplan. Wie Weidmann dem Bundestagsabgeordneten in dem Schreiben mitteilt, sei die Target2-Konsolidierung „wesentlich komplexer als vergleichbare Projekte aus der Vergangenheit“. Darüber hinaus berichtet er von „Sonderfaktoren“, die eine „intensive Analyse und Bewertung des gegebenen Zeitplans und Kostenrahmens erfordern“. Gegenüber Finanz-Szene.de fordert Schäffler, dass „endlich die Karten auf den Tisch sollen, wie es um dieses Großprojekt bestellt ist“.