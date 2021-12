Tapering – was für Tapering?

Die Notenbanken wollen zwar nicht, doch sie werden einen strikteren Kurs fahren müssen. Für Gold eine schwierige Situation, wohl aber mit gutem Ausgang

Tapering – ein Wort, dass Börsianern längst zum Hals heraushängt. Denn wird darüber debattiert, gehen in der Regel die Kurse nach unten. Tapering bedeutet nichts anderes, als dass die Notenbank, und hier ist vor allem die US-Zentralbank Fed gemeint, die Käufe von Anleihen so langsam zurückfährt. Mit den Käufen hatte die Fed die Nachfrage nach Anleihen künstlich erhöht und somit die Preise nach oben bewegt. Höhere Preise bedeuten auf den Anleihemärkten im Umkehrschluss niedrigere Zinsen.

Nehmen also die Notenbanken ihre Anleihekäufe zurück oder werfen sie irgendwann sogar die einverleibten Stücke wieder auf den Markt, werden deren Kurse fallen und die Zinsen steigen. Davor haben Börsianer Angst. Denn höhere Zinsen sind ein harter Konkurrent um das Geld, das ansonsten an die Aktienbörsen und auch in Edelmetalle fließen könnte. Goldanleger könnten sogar ihr Kleinod gegen US-Staatsanleihen tauschen.

Das ist die Theorie. Doch wie sieht es in der heutigen Praxis aus? Kaum verbessert sich die konjunkturelle Lage, kommt die nächste Krise. Jetzt ist es „KleinOh“, die neue Variante des Covid-Virus, die die Märkte verunsichert ­ – und die wohl auch das Tapering der Notenbanken etwas weniger hart ausfallen lassen wird als bisher gedacht. Das ist gut für Gold. Zumal ja auch von einer anderen Seite noch Unterstützung für das edle Metall kommt: inflationäre Tendenzen. Gold sollte also weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Portfolios sein, bleiben und im Bedarfsfall werden. Risikoreicher aber mit hohen Chancen bei steigendem Goldpreis sind die Aktien von Unternehmen mit guten Goldprojekten. Als Depotbeimischung könnten diese Freude in einem Umfeld immer neuer Krisen bereiten.

So besitzt Fury Gold Mines in drei hervorragenden Gegenden Projekte, in British Columbia, Nunavut und in Quebec, insgesamt mit mehreren Millionen Unzen Gold. Auf dem Eau Claire-Projekt in Quebec wurden aktuell bis zu mehr als neun Gramm Gold je Tonne Gestein gefunden. Bereits ein Produzent ist Karora Resources. Aus den Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien wird das Gold geholt.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



