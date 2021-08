Tapering-Ängste schicken DAX auf Talfahrt

1. Nel ASA (WKN A0B733)

Für die Aktie des norwegischen Wasserstoff-Konzerns Nel ASA geht es am Donnerstag um über 8% gen Süden. Das Unternehmen legte heute seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor – während der Umsatz zulegt, verzeichnet die Firma aber auch einen operativen Verlust von knapp 150 Millionen NOK.



2. Daimler (WKN 710000)

In einem schwachen Marktumfeld geben auch die Aktien der Automobilhersteller im DAX nach. Für Daimler-Papiere geht es um rund 2,2% in den negativen Bereich. Das Unternehmen plane Medienberichten zufolge eine Verlängerung der Kurzarbeit im Werk in Bremen. Der anhaltende Chipmangel sorgt dafür, dass Autos nicht fertig gebaut werden können.



3. BASF (WKN BASF11)

Im Fokus der Stuttgarter Anleger steht am Vormittag auch die Aktie des Chemie-Riesen BASF. Die Aktie verliert stärker als der breite Markt und muss rund 2,8% abgeben. Steigende Corona-Fallzahlen in Asien könnten für erneute Lieferengpässe sorgen – das belastet auch den Zykliker aus Ludwigshafen.