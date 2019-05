Tansania: KfW und UN Klimafonds fördern nachhaltige Wasserversorgung

Sauberes Wasser ist in manchen Regionen von Tansania ein Luxus. In der Simiyu Region im Nordwesten des Landes haben nur 40 Prozent der städtischen Bevölkerung und sogar nur 20 Prozent der ländlichen Bevölkerung Zugang zu sauberem Wasser. Der Klimawandel mit langen Trockenperioden macht die lokale Wasserversorgung vielerorts zunehmend unberechenbar.

Deshalb engagieren sich jetzt die KfW und der Green Climate Fund der UN und investieren gemeinsam mit dem tansanischen Wasserministerium bis zum Jahr 2025 die Summe von 171 Mio. EUR. Damit soll unter anderem eine Wasserpipeline an den Victoriasee gelegt werden. Außerdem soll die sanitäre Situation verbessert werden.

Deutschland unterstützt die Entwicklung der Wasserinfrastruktur in Tansania seit 25 Jahren. Die Tatsache, dass sich die KfW gerade jetzt wieder in Tansania engagiert, wird dennoch vielerorts aufmerksam registriert.

Der angehende Graphitproduzent Kibaran Resources Ltd. (ASX: KNL; FRA: FMK) hält das Engagement der KfW für ein Zeichen, dass sich die KfW auch gegenüber anderen Investitionen in Tansania wieder öffnen könnte. Kibaran versucht schon seit geraumer Zeit die deutsche Förderbank als Partner bei der Finanzierung seines Epanko Graphitprojekts zu gewinnen. Kibaran rechnet sich jetzt gute Chancen aus, dass die KfW in Kürze ein so genanntes Term Sheet für ein projektgebundenes Darlehen vorlegen könnte. Mit dieser Rückendeckung könnte das Unternehmen dann die Gesamtinvestition leichter stemmen.

Im Detail berichtet die Tansanische Online Plattforum https://www.ippmedia.com/en/news/kfw-govt-400bn-%C2%A0-water-access-loan über das Engagement der KFW in Tansania.



