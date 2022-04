Tanker statt Pipelines

Die Energieversorgung Europas ist zentraler Punkt der politischen Debatte. Momentan wird noch über die Hälfte des Energiebedarfs der Europäischen Union durch Importe gedeckt. Dabei spielen vor allem fossile Brennstoffe wie Erdgas oder Erdöl als größte Energiequelle eine maßgebliche Rolle. Jüngst hat sich der Kurs der Europäischen Union jedoch geändert und die Unabhängigkeit von den entsprechenden Importen gewinnt Zusehens an Bedeutung. Vor allem verflüssigtes Erdgas (LNG) hat das Potential, die Abhängigkeit von Pipelines stark zu verringern und gleichzeitig den Ausstieg aus anderen fossilen Energieträgern wie Kohle oder Öl zu erleichtern. Mit dem Partizipationszertifikat auf einen Liquefied Natural Gas Basket Basket ( WKN: VX92QA ) können Anleger mit einer Transaktion an der Wertentwicklung von 22 Unternehmen aus dem Bereich Liquefied Natural Gas partizipieren.In der Vergangenheit war die Industrie rund um Liquefied Natural Gas eher von niedrigen Margen und einem Überangebot geprägt. Verlängerte Winter sowie eine wirtschaftliche Erholung hielten die europäischen Gasspeicher auf historischen Tiefstständen. Hier könnte sich ein gewisses Nachholpotential abzeichnen. Dem eher problematischen Marktumfeld der Vergangenheit stehen aktuell jedoch vielversprechende langfristige Aussichten gegenüber, denn das flüssige Erdgas ist vor allem wegen seinen niedrigeren Kosten im Vergleich zu Diesel und geringeren Emissionen für die Zukunft interessant. Liquefied Natural Gas erfreut sich bereits jetzt einer stark gestiegenen Nachfrage.Hinsichtlich der Umweltschutzperspektive könnte LNG unter Umständen zusätzlich punkten, denn einerseits vereinfacht die Nutzung den geplanten Ausstieg aus Kohle- und Atomenergie und andererseits sorgt LNG für niedrigere Emissionswerte bei Produktion und Verbrennung als das ungefilterte Gegenstück, sofern darauf geachtet wird, dass für die Energie, die für die LNG-Förderung und -Lagerung eingesetzt wird, grün ist. Mit dem Partizipationszertifikat auf einen Liquefied Natural Gas Basket Basket ( WKN: VX92QA ) können Anleger mit einer Transaktion an der Wertentwicklung von 22 Unternehmen aus dem Bereich Liquefied Natural Gas partizipieren. Der Basket umfasst insbesondere Unternehmen, die in den Bereichen Produktion, Transport und Infrastruktur tätig sind. Das Zertifikat hat eine befristete Laufzeit bis 2025 und kann noch bis 19. April 2022 gezeichnet werden.