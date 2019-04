Talfahrt der türkischen Lira geht weiter

Erneut schlechte Nachrichten für die türkische Lira: Am Mittwoch verteuerte sich der Dollar um zwischenzeitlich 0,9% auf 5,66 Lira, der Euro gar um 1,0% auf 6,35 Lira. Damit setzt die Lira den Trend der vergangenen Monate fort, gab sie doch innerhalb von zwölf Monaten gegenüber dem Dollar um mehr als 30% nach. Bereits im März stieg die Jahresteuerung zudem auf 19,71% an, obwohl Analysten im Vorfeld mit einem Rückgang auf 19,57% gegenüber dem Vormonatsniveau von 19,67% gerechnet hatten. Anleger reagierten auf diese Entwicklung mit zusätzlichen Lira-Verkäufen.

Schon letzte Woche geriet die Währung im Vorfeld der Kommunalwahlen des vergangenen Sonntags unter Druck. So wies die türkische Regierung inländische Banken an, ausländischen Instituten keine Lira mehr zu leihen, um Wetten auf weitere Verluste zu unterbinden. Zusammen mit dem Anstieg der Arbeitslosenzahl um eine Million innerhalb eines Jahres und der Inflation von beinahe 20% alles in allem eine schwierige wirtschaftliche Lage.Diese Faktoren dürften letztlich auch dafür gesorgt haben, dass die türkische Regierung bei den sonntäglichen Kommunalwahlen gerade in den Großstädten Istanbul und Ankara Stimmverluste hinnehmen musste und diese an die Opposition verlor. Wenngleich die Regierungspartei landesweit als Sieger hervorging, so scheint sich die Stimmung angesichts der wirtschaftlichen Probleme langsam zu drehen.